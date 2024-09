Alejandro Iribas, nacido en el karting de Sainz: «Quiero correr el WEC como sea y ganar en Le Mans»

Crecer y desarrollarse en «un mundo de ricos» como es el deporte de motor no es fácil. Que se lo digan a Alejandro Iribas (Madrid, 2004), que con apenas dos sesiones de testa a sus espaldas se subió a su Renault Clio V para acabar proclamándose campeón de España en la clase 3 y división 4 del Campeonato de Resistencia español de Turismos.

Con la clara influencia y formación que le brinda la familia Sainz, especialmente Junior, con quien solía compartir intensas sesiones de karting, el piloto de 19 años ve su «destino» lejos de los monoplazas de Fórmula 1, pero sueña con «correr en el Mundial de Resistencia y ganar las 24 horas de Le Mans».

Recién llegado de clase, pues compagina el mundo de las carreras con los estudios universitarios, Iribas o Jandro como le gusta que le llamen, atiende a OKDIARIO en el despacho de Juanjo Lacalle, mítico mánager de Carlos Sainz padre e hijo, donde se ven todo tipo de cascos y trofeos de la familia de pilotos más importante de España. Su padre, Javier Iribas, y el propio Lacalle le piden que apague el teléfono por si «pita», a lo que responde que él siempre lo tiene silenciado y dado la vuelta.

PREGUNTA: ¿No está muy pegado al teléfono?

RESPUESTA: Cuando no lo utilizo lo tengo silenciado y dado la vuelta.

P: ¿Cuántas horas lo utiliza al día?

R: Por lo menos seis o siete.

P: ¿Es habitual eso en pilotos de su edad?

R: A nuestra edad y más pequeños sí, pero un poco más mayores ya están más centrados.

P: Están muy de moda los pilotos jóvenes.

R: Creo que sí. A la gente le gustan los pilotos jóvenes.

P: Y a los equipos.

R: También. Somos los más atractivos.

P: Para el público general que suele seguir la F1, cuéntenos quién es Alejandro Iribas.

R: Tengo 19 años, estaba estudiando una ingeniería mecánica en la Universidad Francisco de Vitoria y ahora estoy estudiando un grado superior en automoción. Empecé a competir con 13 años en karting, en el campeonato madrileño. Estuve dos años sin correr, vino el COVID-19 y estuve otro año de parón y en 2021 hice mi primera carrera con turismos en el Jarama.

P: ¿Cómo le fue?

R: La primera carrera fue un poco un poco rara porque en los Libres tuve un pequeño accidente. Salí a carrera, fue bien y en un momento de lucidez hice un trompo y no acabé. Y luego ya corrí otra carrera más adelante, en septiembre, si no recuerdo mal, en el Jarama otra vez y el coche estaba estropeado, no aceleraba ni nada. Hice lo que pude y me fui para casa. Y ya en 2022 cambiamos de coche. Cogimos un Clio CUP V disputé el CER, el Campeonato de Resistencia de Turismos y quedé tercero de mi categoría. Y luego el año pasado, en 2023, acabé por terminar siendo campeón de España de mi categoría.

P: Comparando su primera carrera en el Jarama con la de Montmeló la diferencia es espectacular.

R: Esto no se lo cuento a mucha gente, pero en el Jarama con el primer trompo que hice me entró un poco de miedo y cada vez que me iba a dormir no paraba de pensar que esto no era lo mío, que no me gustaba. Y nada, ya cuando le fui cogiendo más confianza al coche durante estos dos últimos años ya me he dado cuenta de cómo funciona este mundillo. (Un accidente en la curva Bugatti que, a la postre, confiesa Lacalle, que fue idéntico a uno que sufrió en su día Carlos Sainz Jr. con un Ferrari).

P: Con la mala suerte de que a su parón de dos años se unió otro obligado por el COVID-19, del que volvió más fuerte para proclamarse campeón de España.

R: Sí. Estuvimos tres años parados y no pudimos hacer absolutamente nada. Yo llegué, hice un test con el Clio y me monté en la primera carrera sin experiencia alguna.

P: Ahora compite en la Copa Nacional de Clio con el equipo Chefo Sport.

R: De momento vamos a seguir con ello y para el año que viene tenemos planeado un nuevo proyecto que sería coger un Ligier, un Gt4 y eso sería la idea para el año que viene: seguir con Chefo Sport.

P: Y querrá traspasar las fronteras de España como es lógico.

R: Sí. El año que viene sería correr en España con un coche nuevo y el próximo año ya dar el salto a Europa. Sería a lo mejor en las European Series o en las European Series de Alemania.

P: ¿Su futuro pasa por la Resistencia o imagina un salto a los monoplazas?

R: No. Los monoplazas los tengo de mi destino porque ya llego muy tarde. Los chicos ahora en la Fórmula 4 están en torno a los 15 o 16 años. Tienen un apoyo económico bastante fuerte y pueden subir categorías F3 y F2 e intentar llegar a la Fórmula 1. Pero la Resistencia y los GTS y todos los campeonatos que hay DTM, GT Open tienen muchísimas más posibilidades.

P: ¿Qué le atrajo de niño de esta modalidad?

R: Yo es que no tenía planeado ser piloto. Yo quería jugar al fútbol y vi que no se me daba bien y mi padre un día me dijo que si me apetecía ir a un campamento de karting y le dije que sí.

P: En el karting arrasaba.

R: Poco a poco aquí en el karting, de dar tantas vueltas en el campamento y todo eso, pues ya me tenía la pista conocidísima.

P: ¿Le tienen vetado aquí en el Carlos Sainz por rápido?

R: No hombre. Aquí vengo mucho. Vengo a dar clases a algunos chicos más jóvenes, que están buscando alguna manera de empezar. Les damos aquí clases y luego ya si eso si les gusta y tienen ganas les introducimos al karting de competición para ayudarles.

P: Usted predica con el ejemplo. ¿Se pueden compaginar estudios y carreras?

R: No es tan difícil de compaginar los estudios con las carreras corriendo un campeonato a nivel nacional porque no suelen tener muchas pruebas como puede ser un europeo que puede llegar a tener 12 pruebas, pero en los campeonatos españoles que hay ahora mismo tiene cinco o seis pruebas y son seis fines de semana en todo un año. Entonces se puede compaginar bien. Te saltas cinco o seis días de clase y no hay problema alguno por terminar el curso.

P: Hace poco no tenía carnet de conducir, ¿ya sí?

R: Sí, ya sí, pero estuve un año sin carnet de conducir. Me saqué a la primera el teórico y el práctico.

P: Recientemente, Álex Palou se proclamó este domingo tricampeón de la IndyCar. No hay mejor ejemplo de éxito alejado de la F1. ¿Qué le parece su figura?

R: Pues Palou, mira tengo un amigo que es muy cercano a él y me está introduciendo mucho al mundo de la IndyCar. Estoy viendo todas las carreras últimamente. Y Palou me parece que es una estrella porque da a enseñar a todo el mundo que la Fórmula 1 no es el centro del mundo, sino que también tenemos otras categorías como la IndyCar, que son una pasada, que hay un nivel altísimo. Hay muchos pilotos que no llegan a la F1 y dicen ‘¿Qué otra alternativa tengo?’ Y van a la IndyCar. Y Palou es un ejemplo a seguir. Bastante grande.

P: ¿Se ve en Estados Unidos?

R: No lo sé porque no me convence tanto el mundo del motor en Estados Unidos, me gusta más la IMSA (campeonato de automovilismo para turismos que se disputa en Norteamérica desde 2014).

P: Se nota que tiene los pies en la tierra, pero para un chico como usted su meta podría ser correr las 24 horas de Le Mans. ¿No?

R: Sí, es mi sueño. Yo quiero correr el Mundial de Resistencia como sea y sobre todo ganar las 24 horas de Le Mans.

P: ¿Ha estado allí alguna vez?

R: No, pero quiero probarlo e ir en caravana. También quiero correr las 24 horas de Nürburgring.

P: ¿Qué se puede esperar de Alejandro Iribas a finales de 2024 y principios de 2025?

R: En la Clio no aspiramos a un buen resultado por problemas técnicos que hemos tenido, pero también estamos corriendo este año el CER otra vez y sólo son dos pruebas. Podemos pelear por el campeonato el 23 y 24 de noviembre en el circuito de Barcelona.

P: Creo que están claras, pero ¿cuáles son sus influencias?

R: Carlos Sainz Jr. Al padre también le tengo muy arriba, pero me acerco más al hijo al ser de mi superficie y más cercano en edad.

P: ¿Algún consejo que le haya dado Sainz hijo?

R: Con Carlos hablo a través de Juanjo Lacalle, que es quien me ha estado ayudado a lo largo de mi carrera en los coches, y yo he estado pocas veces con Carlos, pero hubo una vez que estuve entrenando con él en karting y nos dio algún consejillo de cómo tomar las trazadas, cómo ser más agresivo…

P: ¿Cómo definiría su estilo de conducción?

R: No sabría decirte. Soy pasivo, me gusta observar a los rivales y cuando ya le tengo bien analizado me gusta atacarle. Si hay que pelear se pelea.

P: Por último. ¿La meta de Alejandro Iribas es poder vivir de este mundo en el que los patrocinadores para los jóvenes lo es todo?

R: Todos los pilotos tenemos el mismo problema si quieres tener recursos para poder correr. Y yo, gracias a Dios, de momento están confiando en mí. Sin patrocinador cualquier piloto está sentenciado porque es un mundo tan caro que no podemos continuar nuestra carrera sin apoyo de un patrocinador o varios. Por ejemplo, yo estoy corriendo gracias a Tierra de Sabor, la Factoría, Conurma, Vuelta Rápida y GT, que son mi máximo apoyo ahora mismo, porque si no sin ellos no podría estar corriendo ahora mismo.