Aleix Espargaró: «No quiero ser oportunista, pero yo siempre he creído»

Aleix Espargaró se marcha de Aragón con una sonrisa de oreja a oreja tras el resultado. El piloto español volvió al podio tras un adelantamiento clave a Brad Binder a dos vueltas del final. Además, Quartararo se cayó y eso hace que se acerque al liderato. Aunque él nunca ha perdido la fe en sí mismo, asegura que siempre ha creído en sus opciones.

Resumen

«Hace mucho tiempo que lo digo, que hay que tener paciencia que esto es MotoGP y puede pasar de todo. Días como hoy son los que me acuerdo de esos sextos, quintos, cuartos… Hay que ser pacientes, sumar y ser regular. Esa es la recompensa»

«Incidente de carrera».

Pelea entre Bastianini y Bagnaia

«La pelea entre las dos Ducati me ha gustado porque se habla mucho de órdenes de Ducati… pero ha ganado Enea y eso es bueno para el campeonato porque Pecco no se ha ido tanto. La realidad es que Pecco está conduciendo a un nivel muy alto, así que que no se haya ido mucho en el campeonato es muy positivo».

¿Va a invitar a cenar a Bastianini?

«Ya habéis visto, en la curva tres me he tirado encima de Bastianini y casi nos caemos los dos porque yo quiero recortar y ganarle a los dos. Enea no está descartado para el campeonato porque va muy rápido. No depende de él pero si tiene tanta velocidad hay que contar con él»

Tercero, lo mejor

«Tengo mis dudas. Me ha sorprendido mucho Brad Binder. Soy muy fan de Brad, es de mis pilotos favoritos de siempre porque es capaz de sacarle petróleo a la peor moto de la parrilla. Es increíble lo que está haciendo este año. Cuando le he visto ahí tenía hasta un poco de shock y frena muy tarde, no podía pasarle. Tenía algo más al inicio, creo que me podía haber ido con Enea. Luego, seguramente, se me habrían ido las Ducati pero habría tenido un final de carrera más tranquilo pero hasta que no se le ha gastado la goma trasera no le he podido pasar».

Adelantamiento a Binder

«Hacía un par de vueltas que lo iba estudiando. Él había destrozado el neumático, yo iba un poco más tranquilo, tenía algo más de ritmo y en la última curva he cambiado el control de tracción, he ido al segundo mapa con un poco más de potencia y he preparado muy bien la entrada a recta de atrás y frenando, que no es fácil porque Brad frena muy tarde y la KTM acelera mucho. Sabía que lo ideal era la última vuelta pero con Binder no puedes hacerlo porque te puede cerrar todos los huecos y que te quedes sin hueco. Por eso lo he intentado».

«Hay otra carrera, no recuerdo cuál, que hice tercero y Brad hizo cuarto me suena. Brad frena muy tarde y es difícil de pasar. Por eso lo ideal hubiera sido adelantarle en la última vuelta porque le dejas un poco más shock. Si hubiese sido otro lo habría hecho así pero con Binder eso es difícil, por eso lo he probado por si me iba largo».

Adelantamientos que pueden valer oro

«Sí. Son muy importantes ahora todos los puntos. Cuando he visto Quartararo out en el dashboard, en vez de decir hay que relajarse he pensado todo lo contrario. De qué me vale hacer quinto o sexto, no vale para nada, así que he arriesgado un poco más. Sabía que para mi confianza, antes de volar fuera, un podium era muy importante y volvemos a estar en el juego»

Rival por el título: Bagnaia o Quartararo

«No quiero ser oportunista pero yo siempre he creído. De hecho, hace dos o tres carreras, cuando Pecco empezaba a ganar y veía que se acercaba pensé «perfecto, que venga, más presión, más show». Está haciendo efecto todo, estamos todos muy juntos. Pecco lo está haciendo muy bien, estamos todos muy juntos pero tiene casi mis puntos y estoy muy cerca del primero. Yo siempre he creído. Es cierto que Fabio hace pocos errores y contar con un cero de él aquí no es lo que esperaba. El campeonato es la bomba, llegamos los tres muy apretados y está muy bonito».

¿Le da opciones a Bastianini?

«Le doy opción pero no depende de él. Si yo soy capaz de ser competitivo él, aunque gane, lo tiene difícil. Pero sí porque tiene mucha velocidad. El paquete Ducati-Enea-Pecco es diez sobre diez en todas las sesiones, en todos los circuitos. Es brutal».

Gira asiática

«Tengo muchas ganas de ir. Es una parte muy bonita del año. Este año me apetece mucho, vamos a circuitos muy bonitos».

Opciones

«Es increíble. Faltan 125 puntos, pero es el final. Es de locos llevar 200 puntos y estar a 17 del líder. No tengo mucha explicación. Hay que tener los pies en el suelo. Me voy un par de días a Tokio con mi mujer. Hay que estar tranquilos, seguir disfrutando. Van a fallar más los de delante. Hay que ver las incercias del Mundial, si uno hace un error y luego, el otro corta un poco de gas. Lo único que sé es que aquí no me han llevado los podios, sino los sextos».