Aleix Espargaró: «He cometido un error inaceptable en esta categoría»

Aleix Espargaró estaba destrozado tras el error que le costó la segunda posición. El piloto español quedó quinto en el GP de Cataluña de MotoGP tras cortar gas al pensar que la carrera había terminado cuando todavía faltaba una última vuelta. El de Granollers reconoce que «es un error inaceptable en esta categoría» y asegura que si quiere pelearle el Mundial a Quartararo no puede cometerlos.

Explicación

«Estaba empujando al límite. He visto que el hueco con Martín era 0.6. Después para ver la vuelta he mirado la torre de control y he visto que ponía una vuelta, no me acordaba que aquí en Barcelona en la última vuelta pone cero y cerré el gas. Lo siento mucho por mi equipo. Sé que no tenía la velocidad de Fabio para ganar pero si quiero lucharle el Mundial no puedo cometer estos errores. Hoy he perdido nueve puntos. Lo siento mucho».

¿Qué ha pasado en la última vuelta?

«Ha sido la culpa mía al 100%. Estos errores son inaceptables en esta categoría. la pizarra estaba muy cerca de la curva y no me ha dado tiempo de ver toda la información. He visto que tenía 0.6 de ventaja con Martín porque estaba apretando mucho para asegurar la segunda plaza y como no he podido ver las vueltas que quedaban he mirado la torre. No me acordaba que aquí en Barcelona la última vuelta es cero, he visto uno y he cortado. Iba muy concentrado y no me he fijado ni en la bandera a cuadros ni nada. Es un error muy grande. Le pido disculpas al equipo».

¿Qué has pensado al darte cuenta del error?

«No lo sé. He mirado la pantalla grande y he visto a Massimo Rivola llevándose las manos a la cabeza y automáticamente he entendido que él se pensaba que se había roto el motor o alguna historia, he visto que todos tiraban y he apretado. No se, he hecho la vuelta a tope para intentar recuperar. Yo me imaginaba que estaría el 12. No sabía nada. En cuanto a los puntos no ha sido una pérdida monumental porque hemos perdido sólo nueve puntos, pero teníamos 20 asegurados, la segunda posición aquí en Barcelona. Es uno de los días más difíciles que he pasado aquí en Barcelona».

¿Punto de inflexión para convertirlo en motivación?

«No, absolutamente no. Esto es un error. En Alemania intentaré ganar igual que lo he intentado aquí, pero no puede ser un punto de inflexión. Hemos hecho un fin de semana perfecto. En carrera no he tenido la velocidad de Fabio en las primeras vueltas pero eran 20 puntos… Es muy difícil hacer 20 puntos, era el quinto podio consecutivo y ya lo tenía…».

¿Es el momento más difícil de su carrera?

«Sí».