Alcaraz aplasta a un combativo Zeppieri y empieza con victoria la defensa de Roland Garros

Carlos Alcaraz comienza con una sólida victoria su defensa del título en Roland Garros. El tenista de El Palmar ha solventado con éxito su debut en el Grand Slam parisino frente a Giulio Zeppieri, un tenista procedente de la previa que ocupa el puesto número 310 del ranking ATP, al que ha superado por la vía rápida, en tres sets (6-3, 6-4 y 6-2) en una hora y 56 minutos. Su rival en segunda ronda será el húngaro Fábián Marozsán, que se deshizo del italiano Luca Nardi también en tres sets.

El vigente campeón solventó un primer turno de saque complicado en el primer set, llegando a levantar hasta dos bolas de break. Alcaraz se llevó el susto nada más empezar y eso le hizo despertar rápidamente. Zeppieri consiguió igualar a uno, pero Carlitos puso la directa y se escapó en el marcador (4-1) con un break a su favor logrado en el cuarto juego del set. El italiano no se lo estaba poniendo nada fácil, pero el murciano se mostró muy seguro.

Zeppieri le hacía mucho daño con su derecha, pero el pupilo de Juan Carlos Ferrero resistió bien ante los ataques del italiano. Esa rotura fue suficiente para acabar llevándose la primera manga por un contundente 6-3. El español estaba muy sólido tanto desde el fondo de pista como en la red y no daba opción a su rival. En cuanto su rival conseguía encontrar una mínima fisura y tener opción de rotura, Carlitos pisaba el acelerador y anulaba esas pelotas de rotura enseguida.

En el segundo set, Zeppieri comenzó muy firme con su servicio y mandando en el marcador. Alcaraz no daba con la tecla para meterle mano al saque de su rival e intentar romperlo en el inicio de esta segunda manga. No fue hasta el séptimo juego cuando Carlos pudo conseguir el ansiado break para ponerse 4-3 y después 5-3 tras afianzarlo con su servicio. No obstante, el tenista nacido en Roma estaba plantando bastante batalla y obligó, de nuevo, al español a cerrar el set con su saque. El murciano no falló y se impuso por 6-4.

La segunda ronda de Roland Garros estaba un paso más cerca. Alcaraz estaba desplegando un gran tenis en su estreno frente a un rival combativo, que a pesar de venir de la previa dio la cara frente al gran favorito a ganar el segundo Grand Slam de la temporada. Ya en el tercero fue otra cosa. Entre el cansancio y lo complicado que se le había puesto el partido al italiano con 2-0 abajo, el número dos del mundo lo aprovechó para dar el estacazo final, consiguiendo un break en el primer juego del tercer set.

Esa rotura acercaba todavía más a Carlos Alcaraz hacia la segunda ronda de Roland Garros. Pero el español no levantó el pie del acelerador en ningún momento y con 3-1 a su favor logró una segunda rotura que terminó de rematar el encuentro. El de El Palmar se colocó 5-1 tras dicha rotura y, aunque Zeppieri salvó su servicio para poner el 5-2, el vigente campeón no titubeó y lo cerró a lo grande con un saque directo para poner el 6-2 definitivo en menos de dos horas.