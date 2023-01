Oficial: Aitor Karanka ficha por el Maccabi Tel Aviv

Aitor Karanka ya tiene nuevo equipo. El que fuera entrenador del Granada hasta hace unos meses ha firmado por el Maccabi Tel Aviv para lo que resta de temporada y la siguiente. El técnico vitoriano llega al gigante israelí para reemplazar el cargo que ha dejado libre Vladimir Ivic, que ha firmado por el Krasnodar ruso.

Cabe recordar que el ex futbolista del Real Madrid no podía sentarse en ningún banquillo de la Liga al haber dirigido al Granada esta temporada. Karanka fue destituido del conjunto nazarí a principios de noviembre por los malos resultados, lo cual hacía imposible que pudiera entrenar a cualquier otro equipo español lo que restaba de temporada. No obstante, el preparador vasco se ha mostrado muy feliz y con ganas de comenzar esta nueva etapa.

«Estoy emocionado y orgulloso por formar parte de un club con tanta historia y tradición como es el Maccabi Tel Aviv. Agradezco a Mitch su confianza en mí y en mi equipo. Desde la primera conversación que tuvimos, comprendí lo ambicioso que es el club y el nivel que se espera de nosotros. Daré todo para ayudar a mejorar al equipo, que el Maccabi Tel Aviv siga creciendo y también que los seguidores se sientan orgullosos. Ya hemos comenzado nuestro trabajo y estaremos centrados desde el primer momento en cumplir los objetivos del club», comentó Karanka tras firmar su nuevo contrato.

אייטור קראנקה מונה למאמן מכבי ✍🏼 https://t.co/NtKNDIqFve pic.twitter.com/8sZFxatc6D — Maccabi Tel Aviv FC (@MaccabiTLVFC) January 4, 2023

El técnico afronta el reto de devolver al Maccabi Tel Aviv a lo más alto de Israel. Los de Tel Aviv son el club que más títulos tiene tanto en liga como en Copa, con un total de 54 trofeos a nivel nacional. En estos momentos, el Maccabi es segundo en la liga israelí a seis puntos del líder y vigente campeón, el Maccabi Haifa. Además, el equipo también sigue vivo en Copa por lo que el objetivo no es otro que ganar los dos títulos.