Agüero respalda al gobierno de Milei: «Hay que apoyar lo que la gente votó»

Lío en las redes sociales con el Kun Agüero, que ha generado cierta polémica con sus últimas palabras. Especialmente entre la extrema izquierda de su país y de otros muchos como el nuestro. Y es que el ex delantero del Atlético de Madrid o del Barcelona, entre otros, considera que hay que dejar tiempo al gobierno de Javier Milei para ver si es capaz de cambiar las cosas en Argentina, declaraciones que no han sentado bien a muchos.

Quizás la pregunta era para intentar que Agüero criticara a Milei, pero si fue así al reportero le salió el tiro por la culata. El ex futbolista, que acudió a un evento solidario en su país, se paró ante los medios y respondió con naturalidad acerca de la situación política en Argentina, reconociendo que se lleva bien con algunos dirigentes y que no es de ningún partido, sino que es honesto y tata de tener sentido común.

«Yo no soy de nadie. Soy de la gente que intenta hacer las cosas bien, soy bastante honesto. Yo cuando era chico y compañeros míos en el barrio, no tenemos para comer, eso existe desde hace años. El país a veces está bien y a veces está mal. Tenemos que apoyar lo que hoy está, la gente toma decisiones cuando votamos, cambiamos o no cambianos. Hay que apoyar lo que la gente votó, creo que ese es el objetivo. Me da bronca esas peleas de ahora que no tienen sentido», dijo.

Kun Aguero: “No tener para comer existe hace años, hay que apoyar a Milei porque la gente lo votó y él no es el responsable de esto. Vino a solucionarlo.” pic.twitter.com/I5DoxtpcWQ — SheIby (@TommyShelby_30) September 18, 2025



Hace un tiempo, Agüero tambien dejó claro que ve con buenos ojos al gobierno de Javier Milei. Dijo que «lo ve bastante bien», que hay que apoyar lo que eligió la gente y que Milei «intenta mejorar las cosas». Básicamente, respalda lo que el pueblo ha votado en las urnas con la intención de comprobar si realmente es capaz de mejorar la situación en su país.

Al mismo tiempo aclaró que no tiene negocios con la política ni ganas de involucrarse más allá de opinar. Sí se mostró crítico con algunos impuestos, sobre todo el que se cobra todos los años por tener bienes, algo que considera injusto. En general, su postura es más de comentar como ciudadano que de tomar partido por alguien en particular, aunque no entiende los continuos ataques a Milei, pues está ahí porque la gente lo ha votado.