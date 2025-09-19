La Inteligencia de Reino Unido crea un portal en la ‘dark web’ para fichar espías en su servicio exterior

El MI6, servicio de Inteligencia exterior de Reino Unido, ha creado un portal en la dark web con el objetivo de reclutar nuevos espías para sus misiones y reforzar la seguridad nacional. Con ello, buscan engrosar, principalmente, las filas de informantes rusos.

La búsqueda de personal en Rusia y otras partes del mundo se llevará a cabo a través de Mensajero Silencioso, el portal creado en el marco del Plan para el Cambio del primer ministro Keir Starmer, tal y como ha confirmado la ministra de Exteriores inglesa, Yvette Cooper. «La seguridad nacional es el primer deber de cualquier gobierno», ha indicado, y ha señalado Mensajero silencioso como «el pilar» del plan del laborista Starmer.

Silent Courier (Mensajero Silencioso) funcionará como una plataforma de mensajería incluida en el proyecto británico, que está «reforzando sus esfuerzos con tecnología de vanguardia para que el MI6 pueda reclutar nuevos espías para Reino Unido, en Rusia y en todo el mundo», ha detallado la ministra de Exteriores.

Cooper ha explicado que el hecho de lanzar la plataforma en la dark web responde a la necesidad de buscar el uso del anonimato para minimizar los riesgos inherentes al desempeño de cualquier misión de espionaje en colaboración con Reino Unido. La ministra ha ejemplificado el proyecto de reclutamiento con el que lanzó la CIA (Estados Unidos) en 2023, cuando publicó en redes sociales varios vídeos para fichar espías rusos.

Dada la naturaleza de la dark web, el MI6 colgará en su canal de YouTube un tutorial con instrucciones sobre cómo usar Silent Courier. Para visualizarlo, se recomienda utilizar una VPN fiable, además de hacerlo desde dispositivos que no se puedan relacionar con el interesado.

«Hoy pedimos a los que tienen información sensible sobre la inestabilidad global, el terrorismo internacional o las actividades hostiles de Inteligencia de otros Estados que contacten con el MI6», insta el jefe saliente del servicio de Inteligencia exterior, Richard Moore, que aconseja hacerlo «de forma segura a través de Internet», donde «la puerta virtual está abierta» a los que quieran colaborar con Reino Unido.

«A medida que el mundo cambia y se multiplican las amenazas a las que hacemos frente, debemos asegurarnos de que Reino Unido esté siempre un paso por delante de nuestros adversarios», ha concluido Cooper.