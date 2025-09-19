Encofrados Encofrasa, la coproductora del programa La Revuelta de RTVE propiedad de David Broncano, Ricardo Castella y Jorge Ponce, ha reducido ingresos y beneficios en 2024 pese al mega contrato de 14 millones de euros anuales con la cadena pública.

RTVE firmó en 2024 con Encofrados Encofrasa y El Terrat, productora de Andreu Buenafuente, un contrato de dos años por 28 millones de euros en total. La Revuelta empezó en septiembre de 2024 con el objetivo de batir a El Hormiguero, líder del access prime time.

La productora de Broncano cerró 2024 con unos ingresos de 1,74 millones de euros, frente a los 2,59 millones facturados un año antes, en 2023, cuando La Revuelta se emitía en Movistar Plus -con el nombre de La Resistencia-. En cuanto a los beneficios, Encofrados Encofrasa ha reducido también sus ganancias hasta los 125.700 euros, frente a los 215.000 euros de 2023.

De acuerdo con las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, los dueños de la compañía han decidido no repartir dividendos este ejercicio y destinar el beneficio a remanente. Encofrados Encofrasa, ubicada en la calle Ferraz de Madrid, ha aumentado su patrimonio a más de medio millón de euros en 2024.

Hay que recordar que el mega contrato firmado con RTVE para La Revuelta sólo se contabiliza desde septiembre de 2024. Será en 2025 cuando se registre el impacto total de los 14 millones de euros pactados con la cadena pública. También hay que recordar que Encofrados Encofrasa produce el programa al 50% con El Terrat de Buenafuente.

El contrato de Broncano con RTVE fue muy polémico y estuvo envuelto de cuestiones políticas. La oposición acusó a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, de imponer el programa de Broncano para ganar a El Hormiguero de Pablo Motos, que cuestiona en Antena 3 la labor de Sánchez como presidente del Gobierno.

La temporada pasada Broncano no consiguió este objetivo y perdió en audiencia con Motos. Al principio ganó alguna noche, pero con el paso de las semanas y los meses se desinfló y acabó incluso con una audiencia inferior al 10% en alguna ocasión.

La segunda temporada de La Revuelta ha empezado como acabó la anterior, con El Hormiguero superando en audiencia a Broncano por unos dos puntos de share.