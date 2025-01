El agente de Dani Olmo mantiene la fe: «El Barcelona encontrará la solución, la Liga debe ayudar»

El Barcelona acabó el año con el bofetón que supuso la desinscripción de Dani Olmo y Pau Víctor y empieza 2025 a caballo entre una solución ‘made in Barça’ para poder restablecer su fracaso. El club azulgrana no consiguió regularizar su fair play financiero antes de las 23:59 del 31 de diciembre y se quedó sin inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor. Como consecuencia, la Liga ha borrado sus fichas.

Ni rastro de sus nombres en la web del campeonato después de que el juzgado le negara al Barcelona hasta en dos ocasiones la cautelar. Todavía con Joan Laporta por salir a dar explicaciones, ya piden su dimisión, lo ha hecho Andy Bara, agente de Dani Olmo. La situación es delicada para un jugador al que no le faltan pretendientes.

Manchester United y Manchester City, lo más fuertes. «Barcelona es la primera y la última opción. Dani, su padre, la familia, yo, no pensamos en otras opciones. Nosotros no negociamos con ningún club. Dani es jugador del Barcelona y quiere ser jugador del Barcelona. Ha hecho un gran esfuerzo en su vida para estar en el Barcelona. Era su deseo desde hace mucho tiempo», zanja.

El desempeño de Joan Laporta y Deco, principales artífices del fichaje de Olmo en verano y de su posterior no inscripción, queda en el punto de mira. «Puede parecer extraño pero creo en el presidente Laporta, en Deco, y siento que encontrarán la solución para Dani. El Barcelona finalizará todo y conseguirá que pase, LaLiga debe ayudarle en lugar de esos rumores de que Dani no jugará con la Selección. Estoy seguro de que seguirá en el Barcelona durante muchos años «, asegura el agente de Dani Olmo en una entrevista con Fabrizio Romano para el portal Give Me Sport.

«Nunca hemos tomado una decisión profesional por dinero. Dani juega al fútbol porque ama el juego, hizo un esfuerzo enorme para estar en el Barcelona. También estoy feliz de tener a Dani en el Barcelona, es uno de los mejores jugadores del mundo en uno de los clubes más grandes del mundo», añade el agente de Dani Olmo.

Y sentencia. «Laporta y Deco hicieron un gran esfuerzo para fichar a Dani el verano pasado. Nos gusta su proyecto, es un gran proyecto de futuro, uno de los mejores del mundo en los próximos años. Creemos plenamente que el Barcelona ganará todos los títulos en el futuro como lo hizo durante la era Messi».