Aficionados del Burnley y Arsenal protagonizaron una bochornosa pelea en las gradas del Turf Moor después del pitido final. Separados por una valla, los hooligans optaron por encararse y lanzarse objetos unos a otros para continuar una discusión que arrancó después de la victoria del cuadro gunner.

El Arsenal visitaba el estadio del Burnley y se llevaba de allí la victoria por la mínima gracias a un gol de falta del futbolista recientemente vendido por el Real Madrid Martin Ödegaard. El gol del noruego permitió a los londinenses lograr su segunda victoria en lo que va de temporada.

Una vez concluido el encuentro el protagonismo pasó a estar en las gradas. Aficionados de ambos equipos comenzaron a increparse y todo continuó con el lanzamiento de todo tipo de objetos. Gracias a la labor de los trabajadores de seguridad y la valla que separa a ambas hinchadas no terminó yendo a mayores lo sucedido.

Fights breaking out between Burnley and Arsenal fans in the away end at full time pic.twitter.com/BlqbgHLelK

— Chris Wheatley (@ChrisWheatley_) September 18, 2021