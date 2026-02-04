Adiós a ir al fisioterapeuta: colas kilométricas en Decathlon por el rodillo de masaje que te cambia la vida

Ir al fisioterapeuta se ha convertido en algo habitual para muchas personas, ya sea por dolores de espalda, piernas cargadas, contracturas en el cuello o molestias musculares que aparecen tras entrenar o pasar demasiadas horas sentados. El problema es que conseguir cita no siempre es fácil y el precio de cada sesión puede convertirse en un gasto difícil de mantener en el tiempo. En esas, Decathlon ha vuelto a sorprender con un producto sencillo que está causando auténtico revuelo, un rodillo de masaje que, según los que ya lo han probado, puede aliviar muchas de esas molestias desde casa.

Hablamos del rodillo de masaje Evergy, un cilindro de espuma firme pensado para el automasaje muscular. Aunque este tipo de rodillos no es ninguna novedad en el mundo del deporte, lo que ha llamado la atención es la enorme demanda que está generando este en particular. El uso del rodillo es tan simple como efectivo. Basta con colocarlo en el suelo y deslizar el cuerpo sobre él, dejando que el propio peso ejerza presión sobre los músculos. Espalda, glúteos, muslos o gemelos son algunas de las zonas más habituales, y muchos usuarios aseguran notar una sensación de alivio tras unos minutos de uso. Al principio puede resultar intenso, especialmente para quienes no están acostumbrados, pero con el paso de los días se convierte en una rutina habitual para relajar el cuerpo después de una jornada larga o de una sesión de ejercicio.

Otro de los puntos que ha impulsado su popularidad es su precio. Frente a sesiones de fisioterapia que pueden superar fácilmente los 40 o 50 euros, este rodillo se presenta como una inversión única y asumible para la mayoría de bolsillos, pues está ahora rebajado y cuesta 21,46 euros. Esto ha hecho que no solo deportistas habituales se interesen por él, sino también personas que llevan una vida más sedentaria y sufren molestias musculares por el trabajo o el estrés del día a día. Para muchos, se ha convertido en un complemento más del hogar, al nivel de una esterilla o unas mancuernas.

El rodillo con el que arrasa Decathlon

Eso sí, los expertos recuerdan que el rodillo no hace milagros ni sustituye por completo la labor de un fisioterapeuta en casos de lesiones importantes. Aun así, coinciden en que puede ser una buena ayuda para descargar músculos, mejorar la sensación de ligereza y mantener cierta regularidad en el cuidado corporal. Usado con cabeza y de forma constante, puede marcar la diferencia en cómo se siente el cuerpo al final del día.

Mientras tanto, Decathlon sigue viendo cómo este sencillo rodillo se convierte en uno de los productos más buscados del momento. Su estrategia deja claro que a veces no hace falta un invento complejo para llamar la atención. Basta con algo simple, fácil de usar y que, según los que ya lo tienen, realmente ayuda a sentirse mejor sin salir de casa. Además, la relación calidad-precio vuelve a ser clave para el éxito de un artículo como este rodillo, que está arrasando y cuesta poco más de 20 euros.