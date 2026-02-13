Adiós a la huelga: Cristiano Ronaldo regresa a la convocatoria del Al-Nassr

Ya es oficial. Cristiano Ronaldo ha puesto punto y final a su huelga y volverá a vestirse de corto este sábado. El crack portugués ha entrado en la convocatoria del Al-Nassr para el partido de la liga saudí contra el Al-Fateh a domicilio. Su equipo ha viajado este viernes con el luso a la cabeza de la expedición después de perderse los dos últimos partidos con el conjunto de Riad.

El delantero portugués vuelve a la lista tras lograr varios de sus objetivos. Cristiano ha logrado que se paguen los salarios atrasados a varios empleados del club y que se realicen cambios en la directiva, devolviéndole los poderes a su íntimo amigo José Semedo. Lo único que falta por ver es si conseguirá que Al-Nassr tenga, al menos, el mismo trato que tiene el Al-Hilal. El reciente fichaje de Benzema por el otro equipo de Riad provocó la huelga del 7.

Después de lograr todo esto, Cristiano Ronaldo ha vuelto a los entrenamientos con su equipo de cara al encuentro contra Al-Fateh. El luso estaba obligado a jugar este encuentro para evitar una sanción, ya que de haberse perdido su tercer partido consecutivo con el Al-Nassr por huelga, la liga saudí le habría impuesto un castigo. De esta forma, la estrella del equipo que dirige Jorge Jesus reaparecerá de nuevo en busca de seguir aumentando su cifra goleadora para alcanzar los 1.000 tantos en su carrera, su gran objetivo.

El Al-Nassr ha logrado sobrevivir a la baja de su estrella en estos dos partidos, que los solventó con dos victorias frente al Al-Ittihad y Arkadag de Turkmenistán en la Champions de Asia –segunda competición asiática–. Cristiano rompió su huelga con una imagen en redes sociales en la ciudad deportiva del equipo, al llegar al entrenamiento. Este viernes colgó imágenes entrenando con un mensaje: «Encerrado». Y ahora ha entrado en la convocatoria del Al-Nassr para el partido de liga. De esta manera, Ronaldo sella la paz con Arabia Saudí.