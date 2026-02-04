Adiós a gastar un dineral en botas de nieve: Decathlon se supera con las botas waterproof que protegen los pies hasta -27ºC

Cuando llega el invierno de verdad, ese que trae nieve, hielo y temperaturas que calan hasta los huesos, una de las mayores preocupaciones es el calzado. Encontrar unas botas de nieve que abriguen, no se mojen y además no cuesten una fortuna es complicado. Sin embargo, Decathlon vuelve a romper el mercado con unas botas impermeables que están dando mucho que hablar porque protegen los pies frente a temperaturas de hasta –27 °C, y lo mejor es que cuestan menos de 20 euros.

Se trata de las botas cálidas de senderismo para nieve Quechua NH100 Mid para mujer, un modelo pensado para las que no quieren complicarse, pero sí ir bien protegidas cuando el frío aprieta. A simple vista llaman la atención por su diseño sobrio y cerrado, pensado para evitar que el agua y la nieve entren en el interior. La parte inferior está fabricada con un zueco completamente estanco, lo que permite caminar sobre nieve húmeda o charcos sin acabar con los pies empapados, uno de los grandes enemigos del confort en invierno. A esto se suma una caña que repele el agua y ayuda a mantener el calor incluso en jornadas largas al aire libre.

Uno de los puntos más destacados de estas botas es su capacidad para aislar del frío. Decathlon asegura que están preparadas para soportar temperaturas extremas, alcanzando los –27 °C, algo poco habitual en calzado de este rango de precio. En el interior, el forro está pensado para conservar el calor corporal, lo que se traduce en una sensación de abrigo constante incluso cuando el termómetro baja sin piedad. Esto las convierte en una opción muy interesante no solo para escapadas a la nieve, sino también para destinos fríos, viajes de invierno o zonas donde el clima es especialmente duro durante varios meses al año.

Las botas de nieve más vendidas por Decathlon

El agarre es otro aspecto clave cuando se camina sobre nieve o superficies resbaladizas, y aquí Decathlon tampoco se queda corto. La suela incorpora un diseño específico que mejora la tracción sobre nieve compacta, ayudando a caminar con más seguridad y reduciendo el riesgo de resbalones. No están pensadas para alpinismo ni para rutas técnicas extremas, pero sí responden bien en paseos, caminatas sencillas, excursiones de nivel básico o incluso para el día a día en entornos donde la nieve forma parte del paisaje habitual.

El verdadero punto fuerte de estas botas está en su relación calidad-precio. Frente a otras opciones del mercado que superan con facilidad los 150 o 200 euros, este modelo se sitúa en 17,99 euros y por eso es una ganga. No es casualidad que acumulen buenas valoraciones por parte de muchas que ya las han probado, destacando sobre todo el calor, la impermeabilidad y la tranquilidad de poder caminar sobre nieve sin preocuparse por el frío en los pies. El problema es que ese éxito se traduce en que se están empezando a agotar muchas tallas, por lo que debes darte prisa si quieres hacerte con un par de estas botas.