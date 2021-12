Gerard Piqué ha vuelto a hacerse viral, esta vez tras contestar a Toni Freixa –el que fuera rival de Laporta en las últimas elecciones del FC Barcelona– e insinuar que dejó dinero a deber a sus colaboradores tras los comicios celebrados el pasado mes de marzo. Su respuesta ha desatado miles de comentarios a favor y en contra del central culé, pero hay una que destaca sobre el resto, en la que se da a entender que el futbolista no paga a los proveedores de sus empresas.

Piqué no dudó en contestar a Freixa, que comentaba con un periodista las últimas informaciones acerca de la renovación de Ousmane Dembélé. «Así son los jugadores. Ninguna sorpresa para mí. Pensar que renovaría a la baja para permitir así inscribir a un jugador recién fichado que juega en su misma posición, es de traca».

No generalices con el “así son los jugadores”. Es como si yo dijera “así son los candidatos, no pagan a sus colaboradores”. — Gerard Piqué (@3gerardpique) December 29, 2021

El defensor azulgrana, que se rebajó el sueldo para permitir la inscripción en Liga de varios de los fichajes realizados en verano por Laporta, le espetó que generalizase y metiese a todos en el mismo saco, aprovechando para darle un palo al que fuese aspirante a presidente del club: «No generalices con el «así son los jugadores». Es como si yo dijera «así son los candidatos, no pagan a sus colaboradores»».

Como es habitual cada vez que el central se pronuncia en las redes sociales, los usuarios no tardaron en viralizar su respuesta. Unos se posicionaban a su favor, mientras que otros le atacaban por su rendimiento en el terreno de juego y sus constantes apariciones públicas a consecuencia de sus negocios. Sin embargo, hubo una respuesta en la que se insinúa que las empresas del jugador no cumplen con el pago a sus proveedores: «Es como si yo dijera «así son los futbolistas que hacen de empresarios, que después tienen un restaurante y no pagan a sus proveedores».

És com si jo digués "Així són els futbolistes que es fiquen a fer d'empresaris, que després tenen un restaurant anomenat Blue Spot Barcelona que no paga als seus proveïdors". — Pere Ametller (@Pere_Ametller) December 29, 2021

La faceta empresarial de Piqué se ha consolidado en los últimos años, haciéndose más visible incluso en los últimos meses. El central cuenta con múltiples negocios que abarcan desde las redes sociales, la organización de eventos, el fútbol –es propietario del Andorra– o la hostelería. Es precisamente por un negocio del sector de la restauración, que cerró en plena pandemia, del que viene la acusación al jugador del FC Barcelona.

Según cuenta el tuitero @Pere_Ametller, un restaurante del que fue socio el central no llegó a desembolsar facturas de 600 euros antes de cerrar. En medio de la pandemia, por culpa del cierre de la hostelería en Cataluña, el restaurante no pudo afrontar pagos que tenían pendientes, solicitando su liquidación. El usuario en cuestión reclama al jugador del conjunto culé el hecho de que, siendo millonario, no fuese capaz de asumir la deuda que uno de sus negocios habría acumulado.