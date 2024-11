2.300 millones: el español que diseñó la esfera del GP de F1 de Las Vegas explica en OKDIARIO su obra

Este fin de semana la ciudad de Las Vegas puede ver coronarse por cuarto año consecutivo a Max Verstappen como campeón del mundo de la Fórmula 1. El Gran Premio más estrafalario del Mundial regresa tras su inauguración y lo hace con un elemento común que iluminará la carrera y todas las sesiones de una forma nunca antes vista. Hablamos de una camaleónica esfera gigante que se convirtió en el epicentro del circuito estadounidense de Las Vegas y que fue diseñada por un pequeño estudio de arquitectura de Zaragoza.

«Para mí era un reto matemático», detalla el arquitecto Miguel Fontgivell, que atiende a OKDIARIO para desvelar el secreto de su gran obra. El español es el líder de SACO Technologies, el fabricante de equipos de iluminación empleados en edificios emblemáticos de todo el mundo como el Burj Khalifa de Dubai o la que nos ocupa en la actualidad deportiva, pues el título de F1 se decidirá este domingo en una carrera que pasa en sus 50 vueltas por la esfera de Las Vegas.

Fontgivell, que era un apasionado de un circo para el que ahora no le «da la vida», confiesa en este periódico que fue en el «videojuego oficial de la F1 la primera vez» que la vio, pero que recientemente la pudo ver «en una película», algo que «evidentemente» le hizo «ilusión». Y es que el prestigio que la iluminación y el diseño de esta construcción ha supuesto para su empresa es incalculable. No es para menos, porque la construcción de esta obra que se inauguró con un concierto de U2 costó 2.300 millones de dólares.

«Hicimos la iluminación del edificio más alto del mundo, pero nunca se había hablado de nosotros. Habíamos tenido muy poco impacto a nivel de empresa. El hecho de que haya tenido tanto tirón para la gente del equipo es un puntazo», afirma. El factor lumínico es atractivo para los todos los espectadores, no tanto para los pilotos, por lo que se prohibió los colores azul, amarillo y rojo durante el transcurso de las diferentes sesiones del GP.

«Las cosas más espectaculares las veo por WhatsApp»

Independientemente del uso que ahora se le dé, Miguel Fontgivell lo resume todo en un «reto matemático» como decíamos. «Parecía una tontería, pero ¿cómo haces una pantalla con doble curvatura? Los píxeles están ordenados de forma cuadrada y el reto de ordenarlos con estas características… me quedé con eso tras la primera llamada. En mi cerebro lo que se quedó mascullando era el reto matemático, porque posible es todo a día de hoy, salvo cuestiones de salud. Del resto, todo lo que es científico y técnico se puede hacer casi cualquier cosa», responde al ser cuestionado por si en esa primera oferta se pensó que le pedían un imposible.

Y en lo que respecta al deporte, el arquitecto zaragozano comenta no estar muy pendiente de lo que sucede alrededor de su esfera en Las Vegas, influido también por unos horarios que alteran el ritmo en España, pero sí piensa que «puede ser curioso» el show que se pueda montar si Verstappen gana el Mundial. «Las cosas más espectaculares me llegan por algún canal, LinkedIn o WhatsApp. Alguien me manda cosas especiales, con lo cual estaremos atentos a ver qué pasa este fin de semana», asegura.

El sueño con Alonso en la esfera de Las Vegas

Su etapa de amante de la F1 coincidió con el esplendor de Fernando Alonso y sus dos títulos seguidos en 2005 y 2006 con Renault. Al estar encuadrado el GP de Las Vegas como el antepenúltimo de la temporada, es muy posible que, al igual que en esta ocasión, los Mundiales se resuelvan en The Strip. La ambición de Aston Martin es que el piloto asturiano levante más pronto que tarde el tercer trofeo de su carrera y si se produjera en la ciudad estadounidense, la iluminación de la esfera podría un momento histórico para nuestro país.

«Claro que tendría su puntillo», dice Miguel Fontgivell. «A todos nos hace ilusión hacer patria», zanja, no sin antes contar una anécdota que se produjo en Abu Dabi con otra estrella del fútbol español cuando ganó el Globe Soccer Awards: «Me acuerdo que antes de una entrega de premios en el Burj Khalifa me llamaron para decirme ‘oye, que vamos a sacar a Gerard Piqué, no lo cuentes porque le van a dar un premio en Dubai’. Aquella imagen se acabaría haciendo viral alrededor del planeta.