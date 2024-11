Fernando Alonso se pronuncia por primera vez sobre la salida de Fallows: «Esperamos un mejor 2025»

Fernando Alonso habló por primera vez sobre la salida de Dan Fallows, director técnico de Aston Martin. El rendimiento de los verdes en este 2024 está bastante por debajo de lo que se esperaba y eso ha provocado la marcha de uno de los máximos responsables a la hora de desarrollar el coche. Al asturiano le preguntaron por la marcha del británico y señaló que es parte del proceso de crecimiento.

«El equipo ha fichado a algunas buenas personas y buenos nombres para el futuro también. Obviamente, todo es parte del proceso y vamos a apoyar cualquier decisión que nuestros jefes tomen. Estoy seguro de que el objetivo del equipo es ganar campeonatos y ganar carreras en el futuro», dijo el bicampeón del mundo. Aston Martin se ha renovado con la llegada de Adrian Newey, que se incorporará a partir de 2025, y Enrico Cardile, ex de Ferrari.

Alonso explicó que esperan poder tener un «mejor 2025» tras un 2024 para el olvido, en el que su mejor resultado ha sido un quinto puesto en Arabia Saudí en la segunda carrera del curso. Pero el piloto español, que ha renovado recientemente con el equipo verde, lanzó un mensaje de optimismo de cara al futuro: «Queremos acortar ese momento tanto como podemos y tratar de ser competitivos cuanto antes. Esperamos un mejor 2025».

«Intentamos entender los problemas del coche y las prestaciones que hay que encontrar. Parece que hemos perdido rendimiento con respecto al inicio de la temporada y hay que mejorar en las próximas carreras de cara al año que viene. Hay muchos cambios en el equipo, también en la parte técnica (por Fallows), y tenemos que tomar todos los atajos posibles porque no hay tiempo para pensar. Es bueno que termine la temporada y tengamos un descanso para resetear, espero que el año que viene aprendamos de todo lo que fue mal este año y progresemos», señaló sobre el 2025.

Imposible soñar con el podio en Las Vegas

Al ser preguntado por las opciones de podio en este circuito, Fernando Alonso descartó cualquier posibilidad, lo ve imposible: «Siempre soy optimista al llegar al circuito, es una pista diferente y la temperatura de los neumáticos será un problema porque hace frío, y quizás sea uno de los puntos fuertes de este coche, que calienta muy rápido los neumáticos y eso nos va bien en clasificación. Espero que podamos volver a estar en el top de la zona media, que seamos quinto o sexto coche y los puntos sean posibles en la carrera y es posible que Las Vegas sea una mejor oportunidad que Qatar y Abu Dhabi. No creo que podamos luchar por podios en ningún sitio».

Por último analizó la llegada de Bortoleto, uno de los pilotos a los que representa A14, la empresa de representación de Fernando Alonso, a Sauber el próximo año: «Es una buena oportunidad para él. Hablamos mucho de la ruta hacia la F1 con todos los pilotos de A14. En su caso, es una buena noticia que haya acortado el tiempo y ya esté en la F1 el año que viene. Quizás la presión no es tan alta cuando no tienes que ser supercompetitivo desde el día uno. Pero él se exigirá esa presión, hay muchos rookies bien preparados y no tengo dudas de que disfrutará de la experiencia, estará preparado. Durante los primeros años tiene que aprender cada día, porque la F1 te enseña mucho al principio».