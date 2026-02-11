«Con 14 años recibía mensajes sexuales de futbolistas, si dijera sus nombres arruinaba sus carreras»

La influencer Paola Locatelli se dio a conocer en hace más de una década cuando tan solo tenía 12 años en redes sociales y en Youtube, donde publicaba contenido sobre su vida. Fue creciendo a nivel de seguidores y presencia y acabó siendo imagen de prestigiosas marcas como Veet, Louis Vuitton y Puma. Sin embargo, no todo fue de color de rosa en sus inicios, tal y como reconoce ahora en una entrevista para un podcast.

La modelo francesa de 21 años, que tiene cerca de dos millones de seguidores en sus redes sociales, ha denunciado que cuando tenía 14 años recibió mensajes sexuales de varios futbolistas y otras personalidades públicas. «Con 14 años recibía mensajes privados en redes sociales de todos los futbolistas, incluso actores. Si decía sus nombres, podía arruinar sus carreras», explica en su podcast Sipsters, unas declaraciones que reproduce Le Parisien, remarcando que esos futbolistas querían «aprovecharse de su vulnerabilidad».

«No me daba cuenta de hasta qué punto me hipersexualizaban los hombres mayores que yo. Necesitaba su aprobación. Mirando hacia atrás, ahora me da asco. Tenía 14 años, todo el mundo lo sabía. Incluso si la gente decía ‘parece mayor de lo que es’, era evidente que tenía cara de niña. En ese momento, pensaba que era adulta, que parecía mayor, pero en realidad, ahora que tengo 21 años y me veo a los 14, era una niña», añade la influencer.

Paola Locatelli estalla

«Se aprovecharon de mi vulnerabilidad. Eran pedófilos», sentencia Paola Locatelli. Cabe destacar que en Francia el Código Penal recoge que las proposiones sexuales de un mayor de edad a un menor de 15 años a través de Internet se castiga con dos años de prisión y una multa de 30.000 euros, penas que pueden aumentarse a cinco años de prisión y una multa de 75.000 euros si las proposiciones se producen en una encuentro físico.

Paola Locatelli recuerda que «de un día para otro, mi pecho empezó a notarse. Ahí fue cuando realmente empezó: la pubertad, las miradas. No me daba cuenta de hasta qué punto me hipersexualizaban los hombres mayores que yo. Necesitaba su aprobación. Decía: ‘Chicas, qué gracioso, este tipo me coqueteo’. Mirando hacia atrás, ahora me da asco», finaliza Paola Locatelli, que ha querido abrirse en canal y contar todo esto pese a no dar nombres de ninguno de esos acosadores.