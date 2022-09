12 jugadores del Atlético apuntan al próximo Mundial

El Atlético de Madrid va a ser uno de los clubes más representados en Qatar 2022. Nada menos que 12 jugadores rojiblancos tienen plaza más o menos garantizada en las selecciones de España (Koke, Morata y Llorente), Argentina (Nahuel, De Paul y Correa), Bélgica (Witsel y Carrasco), Francia (Griezmann), Brasil (Cunha), Portugal (Joao) y Uruguay (Giménez). Felipe y Lemar tienen mínimas opciones, pero lo más probable es que vean el Mundial por Televisión.

España: (Koke, Llorente y Morata)

Tendría que ser un verdadero desastre que alguno de ellos se cayera de la lista. Llorente fue el único que jugó ante Suiza y es bastante probable que Koke y Morata lo hagan ante Portugal. A última hora ha aparecido Borja Iglesias para complicarle un poco la vida a Álvaro Morata, pero Luis Enrique siempre ha confiado en el delantero madrileño y parece imposible pensar que vaya a dejarlo fuera de la lista definitiva.

Argentina: (Nahuel, De Paul, Correa)

El lateral es fijo para Scaloni, al igual que el centrocampista. Ángel Correa no suele tener demasiados minutos, pero es habitual en las convocatorias. Los tres jugaron ante Honduras, los dos primeros titulares y Correa suplente. Curiosamente hoy por hoy la competencia del delantero del Atlético es…Giovanni Simeone, que está haciendo una gran temporada en el Nápoles. Su ausencia en la lista de la albiceleste, con la que todavía no ha debutado pese a sus 27 años, parece restarle casi todas las opciones, pero no sería ni la primera ni la última vez que un seleccionador ha llamado a un jugador a última hora en base a su momento de forma. En España un caso parecido fue el de Albert Luque, convocado por Camacho para el Mundial 2002 sin haber jugado un solo partido con el equipo nacional.

Francia: (Griezmann)

Griezmann fue ayer capitán con Francia por primera vez. No fue un día para recordar porque les bleus cayeron ante Dinamarca, pero consolida al delantero del Atlético como uno de los indiscutibles para Deschamps. Lemar, en cambio, está prácticamente descartado. Lleva muchísimo sin ir a la selección y además está lesionado. En Rusia 2018 su papel ya fue testimonial y seguirá desde la televisión el Mundial de Qatar. Su entrada en la lista, en la hipervitaminada delantera de Francia, sería un sorpresón mayúsculo.

Bélgica: (Carrasco, Witsel)

Los dos son fijos para Roberto Martínez. Carrasco viene de jugar 64 minutos ante Gales y 45 ante Países Bajos en la misma posición en la que le utiliza Simeone, como carrilero izquierdo. En cuanto a Witsel, disputó los 90 minutos en los dos encuentros y se perfila como un indiscutible con la selección flamenca, con la que disputará su tercer Mundial. Bélgica viene de ser tercero en Rusia 2018, su mejor clasificación histórica, y en Qatar, en la que será la última Copa del Mundo de varios de sus jugadores claves, como el propio Witsel, busca su primera final.

Brasil: (Cunha)

El delantero jugó 28 minutos ante Ghana y es posible que tenga más minutos el martes ante Túnez. Su gran Olimpiada le avala, aunque lo tiene muy difícil en una delantera en la que compite con Neymar, Richarlison, Vinicius, Raphinha, Rodrygo, Firmino o el joven atacante del Flamengo Pedro, pero de momento parece tener plaza. Felipe es también seleccionable, pero ha ido perdiendo mucho protagonismo en el Atlético y parece descartado que Tite recurra a él.

Portugal: (Joao Félix)

El menino disputará su primer Mundial, pero o mucho cambian las cosas o su protagonismo será mínimo. Cristiano, Leao y Bernardo Silva forman una de las mejores delanteras del mundo y por detrás aparecen jugadores más hechos como Diogo Jota. Hoy por hoy Joao es el quinto delantero de Portugal, que viene de tres Mundiales muy malos y que quiere volver a ser protagonista en Qatar.

Uruguay: (Giménez)

En condiciones normales no hay duda de que debe ser uno de los fijos para Diego Alonso, pero su caso va más allá de la lógica porque es un jugador que físicamente se muestra incapaz de jugar varios partidos seguidos sin lesionarse, y algo así en un torneo corto como es un Mundial puede ser terrible para cualquier selección. Con el Atlético se ha perdido ya 90 partidos oficiales y ahora mismo sigue de baja, recuperándose para tratar de llegar al choque de Sevilla de la próxima jornada.