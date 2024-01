El 11 de los jugadores que quedan libres en 2024

Kylian Mbappé, Keylor Navas, Koke Resurrección, Martial, Giroud, Di María o Rabiot son algunos de los grandes jugadores de Europa que quedan libres en 2024, ya que durante este nuevo año expiran sus contratos actuales en sus clubes, si no renuevan antes. Estos futbolistas, y muchos más, podrán negociar con cualquier club a partir de este 1 de enero del nuevo año.

Entramos en este 2024 con una gran lista de extraordinarios futbolistas en todo el panorama europeo que terminan contrato a partir del mes de junio. Eso significa que desde este lunes 1 de enero son absolutamente libres para negociar su salida a otro club una vez expire su contrato.

El nombre más llamativo de esta lista es el de Kylian Mbappé. La estrella francesa del PSG termina contrato en junio de 2024, el cuadro francés todavía no lo ha renovado y el Real Madrid está a la espera. A partir de este 1 de enero, Mbappé es libre para negociar su marcha al club blanco a partir de la próxima temporada.

«Nosotros ya hemos hecho todo lo que podíamos hacer para que llegase Mbappé», aseguran desde la planta noble. Como contamos en OKDIARIO, esto no quiere decir que no quieran seguir intentando su fichaje, pero sí que le ponen condiciones. Desde el club blanco ya se ha hecho todo lo que se podía hacer para fichar al galo y sólo queda un movimiento más que será definitivo. Un lo tomas o lo dejas en toda regla. Las próximas semanas serán capitales para que se resuelva el futuro de Mbappé. No para que se conozca, ya que no se conocerá hasta más adelante, salvo que renueve antes por el PSG, pero sí para que las partes interesadas sepan qué sucederá con el delantero.

El Real Madrid tiene un plan corto y sencillo con Mbappé. Corto porque el culebrón no se va a alargar más de lo deseado por la entidad madridista. Como contó OKDIARIO, la intención del club blanco es que el futuro del delantero francés esté cerrado antes del mes de febrero. Por este motivo, a partir de la próxima semana se activará una maquinaria que lleva meses lista para actuar.

Keylor y Schmeichel en portería

Hacer un once con los jugadores que quedan libres en 2024 no es nada fácil, ya que aunque no lo parezca, son muchas las estrellas y los grandes nombres en el mundo del fútbol que terminan contrato en junio de 2024. A partir de este 1 de enero podrán negociar con cualquier club si así lo desean.

Empezamos por la portería, donde hay varias gangas en el mercado. Keylor Navas es uno de esos grandes nombres, sobre todo por su experiencia bajo palos. El costarricense tiene ya 37 años y actualmente milita en el PSG, aunque está lesionado. Sus títulos y su dilatada carrera le avalan para continuar un par de años más.

Kasper Schmeichel también termina contrato con el Anderlecht y es otro de los grandes nombres que quedan libres en este 2024 bajo palos. Si los clubes quieren un portero joven y prometedor, hay dos grandes nombres en esta lista. Los dos tienen 26 años. Uno es Alex Meret del Nápoles y el otro Álvaro Valles de Las Palmas, uno de los guardametas revelación de la Liga EA Sports.

Ramos y Dier en defensa

En defensa también son muchos los nombres que pueden completar este increíble once de jugadores que quedan libres en este 2024. Grandes nombres como Sergio Ramos, Lucas Vázquez, Nacho Fernández, Jesús Navas, Sergi Roberto o Eric Dier podrán negociar con cualquier club a partir del 1 de enero si así lo desean.

El Atlético de Madrid tiene varios nombres de su defensa en esta lista como son los de Mario Hermoso, Witsel, Savic o Azpilicueta. El cuadro rojiblanco es protagonista absoluto en esta lista. Wan-Bissaka, Lindelof, Schar, Juan Miranda, Klostermann, Matip, Spinazzola, Yerry Mina o Hummels también completan la defensa de jugadores que quedan libres en 2024.

Koke y Modric en el medio

Koke, Rabiot o Modric son algunos de los grandes nombres de centrocampistas que quedan libres en este nuevo año. El mediocentro del Atlético es capital para Simeone, Rabiot es crucial para la Juve y el croata podría estar ante su última temporada en el Real Madrid tras ser uno de los mejores jugadores de la historia.

Soucek, Zielinski, Guido Rodríguez, Kamada, Fornals, Jorginho, Kroos, Thiago Alcántara, Muniain, Reus, Rakitic, Parejo, Tapia o Gumbau son algunos de los nombres que completan esta lista en el medio.

En el caso de Toni Kroos hay que recordar que el alemán es prioritario para el Real Madrid. Como ya adelantó OKDIARIO, el club blanco le ofrecerá un año más al mediocampista alemán. La renovación de Toni Kroos, que la pasada temporada manejó muy en serio la opción de colgar las botas y dejar el fútbol con 32 años, se ha convertido en una cuestión de estado en la casa blanca. En el Real Madrid tienen “cero dudas” de que a Toni Kroos aún le queda cuerda para rato para seguir en el alto nivel.

Mbappé y Giroud en ataque

En la delantera de este once no faltará sin duda Kylian Mbappé. La estrella francesa podrá decidir su futuro con libertad a partir de este 1 de enero, ya que su contrato con el PSG termina en el mes de junio de 2024.

Gabriel Barbosa, Iheanacho, Martial, Ché Adams, Ben Yedder, Guruzeta, Michail Antonio, Welbeck, Di María, Lamela, Jovic o Giroud son algunos de los delanteros que también quedan libres en este 2024 si no renuevan antes con sus actuales clubes.