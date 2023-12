El Real Madrid vuelve con deberes.

El Real Madrid vuelve al trabajo en Valdebebas tras unos días de merecidas vacaciones donde plantilla, cuerpo técnico y club se han tomado un respiro. Todo va bien por el Santiago Bernabéu. Los de Ancelotti son líderes en Liga, aunque empatados a puntos con un sorprendente Girona, y accedieron a los octavos de final de la Champions de manera impecable, tras ganar todos sus partidos.

Ahora, comienzan a entrenar con la mente puesta en el campeonato nacional y en las dos competiciones que harán acto de presencia en los próximos días, como son la Supercopa de España y la Copa del Rey. En lo deportivo todo va bien para los madridistas, aunque esto no quiere decir que con la entrada del nuevo año no tengan trabajo por delante.

Lo primero que tendrán que afrontar desde la primera semana de 2024 será una conversación con Kylian Mbappé donde el jugador francés debe decidir si quiere vestir la camiseta del Real Madrid la próxima temporada o, por el contrario, mantiene sus dudas, lo que provocará que la entidad madridista se aparte de la carrera por su contratación.

«Nosotros ya hemos hecho todo lo que podíamos hacer para que llegase Mbappé», aseguran desde la planta noble. Como contamos en OKDIARIO, esto no quiere decir que no quieran seguir intentando su fichaje, pero sí que le ponen condiciones. Desde el club blanco ya se ha hecho todo lo que se podía hacer para fichar al galo y sólo queda un movimiento más que será definitivo. Un lo tomas o lo dejas en toda regla. Las próximas semanas serán capitales para que se resuelva el futuro de Mbappé. No para que se conozca, ya que no se conocerá hasta más adelante, salvo que renueve antes por el PSG, pero sí para que las partes interesadas sepan qué sucederá con el delantero.

El Real Madrid tiene un plan corto y sencillo con Mbappé. Corto porque el culebrón no se va a alargar más de lo deseado por la entidad madridista. Como contó OKDIARIO, la intención del club blanco es que el futuro del delantero francés esté cerrado antes del mes de febrero. Por este motivo, a partir de la próxima semana se activará una maquinaria que lleva meses lista para actuar.

Desde Valdebebas quieren que Mbappé firme un precontrato en cuanto exista la posibilidad de hacerlo de manera legar. Previo aviso al PSG, los blancos quieren asegurarse al delantero cuanto antes. No están dispuestos a ver como se vuelve alargar un culebrón que ya ha durado demasiados años por el Santiago Bernabéu. Y si esto no es así, los objetivos de los madridistas cambiarán de cara al mercado de verano.

Fichar o no un central

Lo segundo que más preocupa al Real Madrid en estas primeras semanas de enero si lanzarse al mercado a fichar un central o no. Los primeros partidos del año y la adaptación de Tchouaméni a esa posición serán determinante para saber qué decisión toman.

La realidad es que el Real Madrid sólo acudiría al mercado repitiendo la fórmula Kepa que ya hicieron en verano, cuando reforzaron la portería tras la grave lesión de rodilla que sufrió Courtois. El club tiene entre sus planes reforzar el centro de la defensa el próximo verano y por este motivo no fichará a nadie ahora pagando una gran cantidad de millones. No es el momento el mercado de invierno de realizar una gran operación que sería muy costosa y muy complicada, ya que los clubes no estarían dispuestos a deshacerse de sus futbolistas en medio del curso.

Con todo esto, la dirección deportiva del Real Madrid y Carlo Ancelotti se sentarán a hablar para decidir si fichan o no. Además, hay que tener en cuenta que en la cantera no hay ningún central que esté derribando la puerta del primer equipo. Está Marvel, que no termina de convencer y, encima, está lesionado y Carrillo. El que más gusta es Jacobo Ramón, pero es muy joven y todavía no le ven preparado.

Cuatro renovaciones complejas para el Real Madrid

El Real Madrid también tiene por delante que afrontar cuatro situaciones complejas. Kroos, Nacho, Modric y Lucas acaban contrato y la entidad madridista debe decidir si les ofrecen una extensión o, por el contrario, cuando llegue el 1 de julio se separan los caminos.

Para entender la importancia de estos cuatro futbolistas, sólo hay que mirar lo que han ganado en sus años como jugadores del Real Madrid. 18 Champions suman. Jugadores que pertenecen a la época más dorada del club y que deben tener un tratamiento especial.

El único que tiene en estos momentos un contrato seguro es Kroos. El Real Madrid le ofrecerá extender un año más su vinculación con el club y será el alemán el que decida. Nacho, dependiendo de su rendimiento, que está siendo positivo, también tiene opciones de seguir, mientras que Modric y Lucas podrían estar viviendo sus últimos meses como jugadores del conjunto madridista.

El lateral izquierdo

Por último, y con menos premura que lo anterior, el Real Madrid estudiará como reforzar el lateral izquierdo. Lo quieren hacer los blancos el próximo curso y para ello desean que Mendy salga vendido. Davies es el elegido, pero no será sencillo convencer al Bayern de Múnich, que tratará de renovarle. Otra opción es Miguel Gutiérrez, que podría llegar por ocho millones de euros, siempre que un equipo no se quiera hacer con sus en el mercado de invierno.