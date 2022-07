0-4. El Atlético acaba con el tercer portero como delantero

Pasó de todo en Burgo de Osma, en el primer partido de pretemporada del Atlético de Madrid. Oblak paró un penalty a los tres minutos, Lemar y Correa marcaron dos golazos, ganó 0-4 el Atlético y debutó Witsel, pero lo más surrealista fue que, por falta de efectivos, el tercer portero, Gomís, tuvo que acabar como delantero tras la lesión de Mario Hermoso…e incluso estuvo a punto de marcar un gol.

Simeone salió con Oblak; Wass, Savic, Giménez, Reinildo; Kondogbia, De Paul, Lemar, Carrasco; Correa y Morata. Witsel se quedó en el banquillo y el argentino Nahuel no pudo jugar porque faltan unos flecos con el Udinese. Un once de garantías ante un Numancia que tuvo una oportunidad de oro cuando a los tres minutos Savic cometió un penalty que Carrillo desaprovechó ante Oblak, excelente en su primera intervención del curso.

Ocho minutos después respondió el Atlético contundencia. Lemar recibió en la frontal del área y soltó un zurdazo que se coló por la escuadra para abrir el marcador y celebrar de la mejor manera posible su renovación como rojiblanco. A los 33 minutos Carrasco botó un córner y en el área Correa empalmó a la red para mandarle un mensaje muy claro a Simeone: «no quiero marcharme». Lo mismo debieron pensar los aficionados colchoneros que desplegaron en la grada una pancarta muy significativa: «CR7 not wellcome». La primera parte acabó con el 0-3, obra de Kondogbia tras desviar a la red un disparo de Paul.

Simeone cambió por completo el once tras el descanso y el Atlético apareció con Grbic; Sergio Díez, Witsel, Hermoso, Lodi; Riquelme, Koke, Llorente, Saúl; Griezmann y Cunha. El brasileño, consciente de que debe dar un paso al frente en su faceta goleadora, no tardó en mostrar su tarjeta de visita y a los 52 minutos, de nuevo en otro saque de esquina, batió al meta del Numancia en un gol con cierta polémica porque no llegó a estar claro si el remate había superado la línea.

La tarde acabó entre sobresaltos. A las 68 minutos tuvo que retirarse Hermoso tras sufrir un golpe en el pie izquierdo y a Simeone no le quedó otra que llamar al tercer portero, Gomís, que apareció con el dorsal de Felipe, que no pudo jugar por molestias, y estuvo incluso a punto de marcar.