Ya hay fechas: el temor por el gran apagón vuelve y el mundo se prepara

El ‘gran apagón’ que iba a afectar a nuestro país durante varios días se convirtió en una de las noticias que más nos alertaron a finales de 2021. Una alerta que de hecho se extendió como la pólvora y que provocó que nos preparáramos para lo peor, dado que afectaría no sólo a España sino al resto de países de Europa. De hecho, algunos de ellos como Alemania habían preparado varios planes de actuación, pero ¿qué pasó con todo aquello? Puede que finalmente no se produjera, pero lo cierto es que el temor por el gran apagón vuelve y el mundo se prepara. En concreto un país ha tomado las primeras medidas.

Vuelve el ‘gran apagón’

A pesar de que el llamado ‘gran apagón’ que iba a afectar a Europa no sucedió como se había vaticinado, a finales de 2021, eso no quiere decir que no exista un riesgo de que se pueda producir. De hecho vuelven los temores y es que en realidad nunca desaparecieron del todo si nos fijamos en el país que dio la «voz de alarma» hace casi dos años.

«La cuestión no es si habrá un gran apagón, sino cuándo», dijo en 2021 Klaudia Tanner, ministra de Defensa de Austria, que fue el país que avisó a toda Europa de que existía un «peligro real» de que sufriéramos un auténtico apagón eléctrico con cortes de luz de larga duración, sobrecargas y también, ataques cibernéticos. De ahí que se dieran pautas como tener víveres suficientes en casa para sobrevivir varios días sin electricidad o disponer de linternas y otras soluciones para alumbrarnos ante la falta de luz.

Todo ello, como decimos, parece que se quedó en nada y como finalmente no pasó, muchos creen que la amenaza no era tan real como nos querían hacer ver. Sin embargo, Austria no duda y de hecho incluso da ahora una posible fecha para lo que está por llegar.

El país que se prepara para el ‘gran apagón’

Austria siempre ha tenido claro que se avecina un ‘gran apagón’ y aunque en un principio todo el mundo se alarmó cuando hablaron por primera vez de ello, en este país nunca han bajado la guardia y de hecho, actualmente el Ejército austriaco sigue recomendando a los ciudadanos que tengan en sus casas reservas suficientes que equivalgan a dos semanas de camping. Y no sólo eso también solicitan tener pactado previamente, con familiares y amigos, un punto de encuentro y establecer las bases de una red de cooperación vecinal.

En concreto, siguen recomendando a la población para que tengan lo necesario para que el ‘gran apagón’ no les pille por sorpresa. De este modo la lista de cosas que todo el mundo debería comprar constaría de: pasta y arroz, conservas, dos litros de agua por persona, velas, hornillo portátil de gas, linternas, dinero en efectivo así como una radio que funcione a pilas.

La fecha que da Austria para el ‘gran apagón’

A pesar de todas estas recomendaciones, y del hecho de que no hayan cesado, la fecha que Austria ha dado sobre la del posible ‘gran apagón’ estaría en torno al año 2025, dado que será a partir de ese año cuando el país contará con cien de sus principales cuarteles militares que serán autosuficientes en el mayor grado de términos de energía, combustible, alimentos y agua potable.

Todo ello recalcando además que no descartan que el ‘gran apagón’ pueda ser incluso antes, por lo que no dejan de trabajar para estar completamente preparados. De hecho, Pierre Kugelweis, oficial del ejército austriaco, ha explicado a EFE que los cuarteles que están preparando se convertirán en la base de apoyo a organizaciones civiles, como bomberos y sanitarios, que necesiten energía y coordinación en caso de apagón. «A partir de 2025 debería haber cuarteles autosuficientes en todos los estados federados (regiones) para garantizar la respuesta del Ejército en caso de apagón, y así dar a organizaciones civiles la oportunidad de ‘recargarse’», explicó el oficial.

¿Podría hacer frente España un ‘gran apagón’?

A raíz de cómo se prepara Austria para ese posible ‘gran apagón’ , surge la pregunta de si nuestro país podría estar lista para la misma situación y lo cierto, es que pocos saben que existen ya algunas propuestas políticas al respecto. En concreto, la de la Comunidad de Madrid que realizó un informe en el que presentaba un plan de contingencia en el que se contemplaban la adopción de una serie de sistemas alternativos o complementarios para poder garantizar la continuidad del servicio, a través de mecanismos de coordinación con las empresas energéticas y de suministros básicos.

También estipulaban tener un catálogo de medios y recursos que se pudiera activar en caso de que fuera necesario, y la implantación de sistemas puntuales de aporte energético así como de centros de abastecimiento controlados.