Wordle: las pistas para resolver la palabra de hoy, jueves 10 de marzo de 2022

Ya tenemos las pistas para que descubras la palabra de hoy del juego más viral de este 2022. Se ha vuelto toda una tendencia en redes y tiene a miles de personas jugando cada día para acertar el reto del día. Hoy toca acertar el reto nº 63 y te traemos todas las pistas para que acertar la palabra de wordle hoy sea pan comido.

La palabra correcta del reto de ayer de Wordle fue Sauna. ¿La adivinaste?

Recuerda que en la parte de abajo encontrarás también la solución de la palabra de hoy, así, si hoy no es tu día y necesitas un poco de ayuda, podrás comprobarla y mantener tu estadística de aciertos. ¡Vamos a jugar!

Pistas para resolver la palabra de Wordle de hoy

Un poco de ayuda siempre va bien, así que te dejamos 4 pistas que te ayudaran a descubrir la palabra de hoy y acertar rápidamente la palabra nº 63.

En la palabra de hoy no aparece la vocal E, pero si la A

Puedes descartar consonantes como la L, C y la S, no hay rastro de ellas en la palabra de Wordle de hoy.

Ninguna de las consonantes de la palabra se repite.

Es una palabra que se asocia normalmente a la cerveza.

¿Aún no hay suerte? Puedes encontrar la solución a la palabra de hoy deslizando hacia abajo y confirmar si las pistas te han llevado hacia el camino correcto.

Consejos para acertar siempre la palabra del día de Wordle

Este juego tiene un funcionamiento sencillo, así que siguiendo estos consejos aún será más fácil conseguir la palabra correcta en cuestión de minutos. Dejándote guiar por las pistas y aplicando estos 3 consejos, no habrá quien te gane.

Intenta incorporar consonantes comunes que se repitan en muchas palabras para conseguir una estructura base para construir la palabra. Recuerda que cuando una letra sea correcta, el juego te lo indicará, así podrás descartar las que no te interesan.

En la primera palabra, intenta utilizar muchas vocales, todas las que puedas, así podrás saber las vocales que son correctas o si se repiten. Será mucho más fácil hacer pruebas y construir una palabra con sentido.

, todas las que puedas, así podrás saber las vocales que son correctas o si se repiten. Será mucho más fácil hacer pruebas y construir una palabra con sentido. Deja volar la imaginación y no tengas miedo a innovar, si pones alguna palabra que no existe ni en el diccionario, el juego no te penalizará. Incluso podrás descubrir palabras nuevas que aún no conocías, son todo ventajas.

Solución para la palabra nº63 de Wordle en español

¿Te has quedado bloqueado y aún no encuentras la palabra? Te traemos la solución para que puedas acertar y volver a probar mañana, no todos los días estamos igual de inspirados, así que un poco de ayuda, nunca viene mal.

La palabra del Wordle en español de hoy es MALTA.

La malta es una cebada germinada que normalmente se emplea en la elaboración de cerveza, una de las bebidas más consumidas en el mundo. Tiene múltiples beneficios por su capacidad antioxidante y es baja en grasas.

Mañana volvemos para contarte todas las pistas para el reto nº64, ya tenemos curiosidad de saber qué palabra tienen preparada los creadores para el viernes 11 de marzo de 2022.