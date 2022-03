Wordle Palabra hoy, Martes 15 de marzo de 2022: Pistas y Solución

Empezamos el martes con nuevas pistas Wordle para la palabra de hoy del juego más viral. Hoy te compartimos las pistas para el reto nº68, así podrás acertar la palabra ganadora y mantener tu estadística sin fallos. Estas pistas serán el empujón que necesitas para la victoria.

Antes de empezar, la palabra correcta del reto de ayer de Wordle fue ACUDO. Un verbo en presente que muchos acertaron ¿Tuviste suerte?

Recuerda que, como siempre, encontrarás la solución de la palabra de Wordle en español abajo del todo. ¡Vamos con todo!

Pistas para resolver la palabra de Wordle de hoy

Estas pistas para resolver la palabra de hoy, no pueden ser más útiles. Son sencillas y te ayudarán a acertar el reto nº68 sin problemas. ¡Con estas pistas no habrá quien te pare!

La palabra de hoy empieza con la consonante M.

Ninguna letra de la palabra se repite.

En la palabra de hoy podrás encontrar la A pero no la E.

La palabra está en plural, así que tenlo en cuenta para acertar.

Si con las pistas aún no lo tienes, sigue bajando y te daremos algunos consejos para que la victoria no se resista. Además, en la parte de abajo encontrarás la solución, así que no bajes demasiado, que no queremos hacerte spoiler.

Consejos para descubrir la palabra del día de Wordle

Wordle ha sido toda una tendencia este 2022, miles de personas aprovechan justo al despertar para intentar dar con la palabra del día. Es una manera increíble de disfrutar, divertirse y de paso, despertar la mente con un reto.

Este juego tiene una palabra diaria, con 6 oportunidades para encontrar la palabra del reto del día. La correcta será de 5 letras y normalmente, sencilla. A continuación, te compartimos 3 consejos para que puedas ir con todo y demostrar tus habilidades día tras día. ¡No se te escapará ni una!

La primera palabra es la oportunidad perfecta para descubrir la colocación de las vocales , utiliza una palabra que contenga muchas.

, utiliza una palabra que contenga muchas. Recuerda que inventarse palabras está permitido, no te penalizará si la palabra no existe , así que no tengas miedo de probar si alguna combinación crees que puede ser correcta.

, así que no tengas miedo de probar si alguna combinación crees que puede ser correcta. Para el reto de hoy, deberás fijarte únicamente en palabras de 5 letras que esté en plural y empiece por M. Esto ya descartará muchas opciones y no habrá quien te gane.

Solución para la palabra nº68 de Wordle en español

¿No hay manera? ¡Es normal! No siempre estamos igual de inspirados. Por eso, te compartimos la palabra de Wordle de hoy. Cuando la descubras verás que hay una para cada personalidad y define el estilo de las personas que las siguen, te la contamos a continuación:

La palabra del Wordle en español de hoy es MODAS

¿Te imaginabas esta palabra? ¡Nosotros hoy la hemos podido acertar casi a la primera!

Volvemos mañana, miércoles 16 de marzo de 2022, con la solución del reto nº 69. A ver que palabra nos tienen preparada los creadores de este increíble juego que no nos puede tener más enganchados.