Un nuevo viaje de la nave espacial New Shepard de Blue Origin se está preparando. Tras el primer vuelo del cohete de la compañía que pertenece a Jeff Bezos, ex-CEO de Amazon, realizado con éxito el pasado 20 de julio, ahora se prepara un nuevo vuelo en el que viajará el famoso capitán Kirk de Star Trek. Así, el actor William Shatner se prepara para un auténtico vuelo espacial que realizará con 90 años.

William Shatner, el Capitán Kirk de Star Trek, viajará en la New Shepard de Blue Origin

El anuncio se produjo hace unas horas en el perfil de Twitter de Blue Origin , la empresa fundada en 2000 por Jeff Bezos . La tripulación de la nave espacial New Shepard , que partirá el 12 de octubre, incluirá a William Shatner , conocido por el público en general por interpretar al Capitán Kirk de Star Trek, la exitosa serie de televisión que comenzó en 1966. La noticia ha despertado asombro y alegría. de fanáticos de la ciencia ficción que serán testigos de la realización de un sueño largamente acariciado. Junto al actor canadiense volará también en la nave Audrey Powers, vicepresidenta de Operaciones de Misión y Vuelo de Blue Origin.

La comunicación oficial

Two incredible and inspirational people will join the #NS18 crew. Actor @WilliamShatner and Blue Origin’s Vice President of Mission & Flight Operations Audrey Powers @AudreyKPowers. pic.twitter.com/xqI9nw1KX8 — Blue Origin (@blueorigin) October 4, 2021

«Dos personas increíbles e inspiradoras se unirán a la tripulación del NS18. El actor Williams Shatner y Audrey Powers , vicepresidente de Operaciones de Misión y Vuelo de Blue Origin». Por tanto, hay dos nuevas entradas en la tripulación que afrontarán esta 18a misión que sigue a la realizada el 20 de julio, cuando, a bordo de la New Shepard estuvieron, Jeff Bezos, Mark Bezos, la pionera de la aviación Wally Funk (82 años) y Oliver Daemen (18 años) y que alcanzó los 106 kilómetros.

La reacción del capitán Kirk

«Ahora puedo decirlo. Sí, es cierto; ¡estoy a punto de ser un hombre cohete!» Por la reacción compartida con sus seguidores, parece que Shatner está particularmente emocionado de convertirse en la persona de su próxima aventura «He oído hablar del espacio durante mucho tiempo. Aprovecho la oportunidad para verlo de primera mano. Qué milagro», dijo la estrella canadiense.

So now I can say something. Yes, it’s true; I’m going to be a “rocket man!” 😝🤣 https://t.co/B2jFeXrr6L — William Shatner (@WilliamShatner) October 4, 2021

El actor no tiene miedo al vuelo y cree que esa seguridad está ligada a sus muchos años de experiencia en el «espacio» televisivo. Además de protagonizar la serie de televisión, Shatner también protagonizó siete largometrajes de Star Trek. En uno de estos, incluso tuvo el papel de director. Actualmente, el ex Capitán Kirk es el invitado y productor ejecutivo de The Unxplained , un programa de televisión documental estadounidense que trata sobre fenómenos paranormales y eventos inexplicables, que se emite por The History Channel.

El actor se convierte en el viajero espacial de más edad

El vuelo de Shatner a bordo de la nave Blue Origin será todo un hito para él pero además también lo convertirá en la persona de más edad en viajar al espacio ya que cuenta con 90 años. Antes que él la legendaria aviadora Wally Funk , de la misión «Mercury 13», ostentaba el título de la persona de mayor edad en volar al espacio. A los 82 años, Funk realizó su primer vuelo espacial como pasajera a bordo del vehículo New Shepard de Blue Origin con el primer vuelo espacial tripulado de la compañía el 20 de julio.

Funk, a su vez, rompió el récord anterior del astronauta de la NASA John Glenn . Glenn, quien en 1962 se convirtió en el primer estadounidense en orbitar la Tierra y el tercer estadounidense en el espacio como parte del Proyecto Mercury de la NASA , se convirtió en la persona de mayor edad en llegar al espacio en 1998. A la edad de 77 años, voló al espacio como un especialista en carga útil con la misión del transbordador espacial STS-95 de la NASA a bordo del transbordador Discovery.