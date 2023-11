El vídeo del fascinante lanzamiento de Starship, el cohete más potente que se ha creado hasta ahora divide a los expertos. Elon Musk está detrás de este artefacto que de momento no ha conseguido su objetivo. En la exploración espacial se gastan miles de millones de euros cada año, aunque cada vez más, es potestad de las empresas privadas y no de las públicas, que han dejado este proceso en pausa. Es el caso de la NASA que ya no dispone de ningún transbordador o cohete, depende de los rusos, ante la reducción de sus recursos. No obstante, los multimillonarios son los que ahora lideran este proceso.

El cohete más potente que se ha creado hasta ahora

View from atop the tower at liftoff pic.twitter.com/qbXqbXAO8A — SpaceX (@SpaceX) November 20, 2023

La exploración espacial en manos de millonarios como Elon Musk que ven cumplidos sus sueños. Son muchos los famosos que han optado por invertir su dinero en cohetes o viajes espaciales. Como una forma de adelantarse al futuro y buscar un tipo de vehículo que les acabe dando dinero a la larga.

Es uno de los campos más complejos que se ha cobrado vidas en favor de la ciencia. Recordamos el desastre del Challenger como uno de los más sonados. El cohete explotó llevando a una agónica muerte a sus ocupantes en la primera y última misión de la NASA en la que quería llevar a personas normales al espacio exterior.

La tecnología para despegar y aterrizar naves se ha ido mejorando con el paso de los años, aunque aún está muy lejos una salida segura del planeta. Pese a los intentos de los empresarios en conseguir hacer realidad este sueño, quizás para ser los primeros o ganar en esta búsqueda espacial, aún queda lejos el objetivo final.

Así es Starship de Elon Musk

El objetivo de Starship es ser capaz de crear un transbordador que pueda llegar carga y tripulación fuera del planeta. Salir, pero también volver de forma segura. Un gran reto que de momento no se cumplirá, aunque cada vez están más cerca de hacer realidad el sueño de su creador Elon Musk.

El multimillonario ha invertido una cantidad de dinero que puede llegar a ser especialmente destacable. La tecnología que usa Starship es similar a las naves de la NASA, pero con una potencia y envergadura superior. Todavía está en fase de pruebas, pero cada vez que despega, causa sensación.

La idea es crear un sistema de propulsión que se desprenda una vez se haya completado el lanzamiento, para después continuar el vuelo con los motores propios de la nave que deben llevarla fuera del planeta y permitir que vuelva con total seguridad, aterrizando en cualquier punto.

De momento, ha conseguido despegar, algo que le ha valido varios intentos. Este último incluso llegó a separar los motores de propulsión inicial. Pero pasados unos segundos acabó explotando en el aire. El sistema activó la autodestrucción al perder el control del cohete que podría ser peligroso si cayera sin control.

Antes de que se destruyera ya había perdido parte de sus paneles protectores, con lo cual, si hubiera estado tripulada no habrían sobrevivido a los primeros segundos de despegue. Por lo que falta mucho todavía para que esta nave sea segura y pueda permitir el transporte de pasajeros o de carga.

De momento, no ha podido ni salir de la Tierra con seguridad, pero dada su envergadura es una tarea complicada en la que trabajan los mejores ingenieros contratados por Elon Musk para hacer realidad su sueño y convertirse en la primera empresa de transporte espacial.