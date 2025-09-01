El verdadero truco para ser feliz en tu vida, según un filósofo: «Haz caso porque calcularon la fórmula de la felicidad»

Haz caso de esta fórmula de la felicidad que se ha convertido en una de las más virales de la temporada. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo la que nos afectará de lleno, con la mirada puesta a un cambio de tendencia que puede ser esencial. Sobre todo, con la mirada puesta a una serie de detalles que pueden acabar convirtiéndose en un extra de buenas sensaciones.

Tocará estar pendientes de estos cambios que pueden acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. De una sociedad que mira hacia el futuro y lo hace de tal forma que podremos empezar a tener en consideración determinadas situaciones que pueden ser esenciales. La felicidad es el fin último para el que quizás no estamos del todo preparados. Tenemos que mirar más allá de una serie de situaciones que pueden acabar marcando una diferencia significativa en estos días en los que todo puede acabar siendo posible. Un filósofo nos revela el verdadero truco para calcular la fórmula de la felicidad en estado puro.

La fórmula de la felicidad se ha calculado de tal forma que podemos alcanzarla

Este detalle que podemos empezar a visualizar de una forma muy diferente es algo que nos servirá para conseguir un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a visualizar. De tal forma que lograremos este cambio en nuestra manera de pensar.

La felicidad puede ser un estado, pero también una manera de entender el mundo, desde un punto de vista muy diferente, que puede acabar convirtiéndose en nuestro mejor amigo. Tendremos que estar muy pendientes de esta situación que puede acabar siendo la que nos haga conocer la verdadera felicidad.

Podremos levantarnos y acostarnos con esa sonrisa que no se romperá nunca. No importa los retos a los que nos enfrentemos. Es hora de empezar a pensar en este tipo de novedades que pueden acabar marcando una diferencia significativa. Son tiempos de cambios y de atender algunos ingredientes que pueden ser claves.

Rescatamos de la filosofía más auténtica los elementos que pueden sumergirnos de lleno en una serie de ingredientes que al final, se convertirán en esenciales. Tocará visualizar sin duda alguna, una serie de elementos que serán los que nos acompañarán en estas jornadas.

Este es el verdadero truco para ser feliz

Los expertos de Modern Stoicism nos explican con pelos y señales, la fórmula para ser feliz de esta doctrina filosófica que apareció hace miles de años: «X = el número de días que te quedan de vida

Le expliqué que para la mayoría de la gente, la mayoría de las veces, el valor de X es desconocido. Lo importante a tener en cuenta es que sea cual sea su valor, es finito. Vivir con esta fórmula en mente puede sonar deprimente, pero los estoicos sabían que hacerlo podría evitar que perdieran el tiempo que les quedaba. ¿Deberías pasar el día de hoy teniendo una discusión estúpida con un compañero de trabajo o familiar? Si tiene en cuenta que sus días están contados, se dará cuenta de que hacerlo sería un desperdicio de un recurso precioso».

Siguiendo con la misma explicación: «X = el número de veces que harás algo en el resto de tu vida

La actividad en cuestión podría ser algo trivial, como jugar a la rayuela. Sospecho que mi valor X para esta actividad es 0. La actividad también podría ser algo poético, como atrapar un copo de nieve en la lengua; algo desagradable, como pagar tus impuestos; o algo delicioso, como cenar con amigos cercanos.

No importa cuál sea la actividad, el valor de X será finito. Esto se debe a que nos queda un tiempo finito para nosotros, y todas las cosas que hacemos llevan tiempo.

Una consecuencia lógica de la fórmula anterior es que por cada actividad que hacemos, habrá una última vez que la hacemos. Este hecho vino a mi mente recientemente cuando mi cortacésped, que había estado en un largo estado de deterioro, finalmente murió. Mientras conducía a una ferretería para conseguir su reemplazo, me di cuenta de que esta probablemente sería la última vez en mi vida que compraría una cortadora de césped.

Mi cortadora anterior duró veinte años. Si el cortacésped que estaba comprando durara tanto, tendría más de ochenta años cuando muriera. ¿Seguiría viviendo en una casa con césped entonces? Si lo fuera, ¿seguiría cortándolo yo mismo, o estaría pagando a alguien más para que lo hiciera? Y de hecho, ¿incluso «soviviría» al cortacésped que estaba comprando? ¿Vería mi declive y en algún día de verano en el futuro se preguntaría qué pasó con «el hombre de la siega»?

Cuando compartí estos pensamientos con amigos, algunos de ellos emitieron espontáneamente el sonido «Awwww» de simpatía. Era, creían, un pensamiento oscuro para mí y una señal de que necesitaba animarme. Pero no era necesario animarse. Para un estoico, darse cuenta de que podrías estar haciendo algo por última vez es un pensamiento profundamente afirmativo de la vida.

Los estoicos no nos aconsejan que nos detengamos en el hecho de que podríamos estar haciendo algo por última vez. Lo que recomiendan es que mientras estamos haciendo una actividad, nos permitimos tener un pensamiento parpadeante de que esta podría ser la última vez que lo hagamos, que para esta actividad, nuestra X=0. Al pensar en esto, aumentamos nuestras posibilidades de involucrarnos completamente en la actividad en lugar de simplemente sonambular a través de ella, como suele ser el caso. En este sentido, una cosa es besar a alguien que amas cuando crees que el beso se puede repetir a voluntad. Es muy diferente besar a esa persona cuando lo haces sabiendo que será, o incluso podría ser, la última vez que la beses. Y hay otra cosa importante que darse cuenta sobre la fórmula anterior: ¡probablemente tengas en tu poder convertir X en X+1! Solo necesitas salir de tu camino para hacer algo una vez más. En este mismo momento, hay X veces más que besarás a la persona que amas. Pero si, como resultado de leer esto, le das un beso que de otra manera no le habrías dado, aumentarás este número a X+1. ¡Y lo más probable es que te diviertas haciéndolo!».