¿Quieres que el lavavajillas huela bien después de cada lavado? Puede que te parezca algo complicado, sin embargo la solución viene de las redes sociales, donde se ha viralizado un vídeo tutorial en el que se explica que se pueden conseguir resultados impecables reciclando algo que seguro que os va a sorprender. Descubre a continuación, el truco viral y sorprendente para tener tu lavavajillas perfumado.

El truco para un lavavajillas perfumado

Las redes sociales se han convertido en un espacio en el que poder descubrir de todo: ya no se usan simplemente para comunicarse con amigos y seres queridos o para documentar sus días, hay muchas personas que las usan para dar consejos sobre temas más o menos útiles (con la esperanza de viralizarse). Este es el caso de Ayeh Far , quien es dueña de la cuenta de Instagram Cookin with Ayeh, quien compartió un tutorial en el que explica cómo mantener el olor a fresco en el lavavajillas: de modo que si deseas saber en qué consiste os explicamos ahora todos los pasos que esta influencer ofrece para obtener un resultado impecable .

¿Por qué usar limón para el lavavajillas?

¿Alguna vez has pensado en darle una nueva vida a los residuos de alimentos? Es posible reciclar de forma útil y creativa algunos alimentosde los que puede que pensemos que es mejor tirarlos. Este es el caso de la rodaja de limón que, según Ayeh Far, podría mantener los platos frescos y fragantes dentro del lavavajillas. ¿Qué se debe hacer para lograr el resultado deseado? Coloca el limón «terminado» sobre los platos que vayas a lavar en el lavavajillas, con cuidado de extraer las pepitas (que podrían atascarse en los filtros del aparato). «Siempre lo hago y me encanta el olor que deja en el lavavajillas, mis platos son tan brillantes «, explicó la influencer.

Fueron muchos los usuarios de las redes sociales que no dudaron en probar el truco original después de que el videotutorial se volviera viral. Su mayor preocupación era que los pedacitos de limón se quedaran esparcidos en el lavavajillas, arruinándolo, pero la verdad es que no pasa nada. El mismo truco también se puede utilizar con el microondas, para darle un aroma excelente, aunque en este caso hay que sumergir el limón en un bol con agua. En definitiva, el limón puede tener infinitos usos en la cocina y hasta los usuarios de las redes sociales empiezan a entenderlo.