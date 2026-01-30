El truco matemático que tienes que utilizar para ganar siempre en el ‘Quién es quién’

Tienes que utilizar este truco matemático para ganar siempre en el famoso juego ‘Quién es quién’. Sin duda alguna, acabará siendo la antesala de algo más, de una serie de circunstancias que pueden ser claves. Es momento de saber qué es lo que puede pasar con un truco que nos ayudará a hacer más fácil un famoso elemento que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante. Sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar un uso diferente a las matemáticas.

Desde el medio especializado Manchester News nos explican que: «El juego de adivinanzas para dos jugadores desafía a los participantes a identificar el personaje misterioso que su oponente ha seleccionado de una colección de caras de dibujos animados. Los jugadores se turnan para hacer una pregunta por ronda para reducir las posibilidades. Las preguntas típicas utilizadas para eliminar a los sospechosos incluyen: «¿Tu persona usa gafas?», «¿Tu persona es calva?» o «¿Tu persona tiene el pelo rojo?». Sin embargo, debes evitar estas preguntas hasta el final del juego».

Siguiendo con la misma explicación: «El Dr. David Stewart, matemático de la Universidad de Manchester, aconseja a los jugadores que se traten de dividir el grupo sospechoso «lo más cerca posible en mitades». Este enfoque requiere un cuestionamiento más imaginativo para eliminar a la mitad de los personajes en un solo movimiento, acelerando significativamente su camino hacia la victoria. Explicó al Daily Mail: «Siempre puedes hacer una pregunta que capture el número exacto que quieres en la categoría ‘sí’. Usa una formulación como: «¿Su nombre viene antes de ‘Nancy’ alfabéticamente?». Eliminar el 50 % del tablero con una pregunta resulta mucho más efectivo que preguntar sobre gafas o sombreros, ya que relativamente pocos personajes poseen estas características. Solo debe hacer esto cuando te queden cuatro sospechosos restantes, donde los expertos sugieren hacer preguntas que creen una división de 1-3 entre las posibilidades. Puedes añadir un giro lúdico desviándote ligeramente del sencillo formato de sí-no si te sientes audaz, aunque esto podría frustrar a cualquier pariente competitivo. Los expertos sugieren emplear preguntas «tripartitas» para realmente desconstar a tus oponentes». Este truco se basa en dos premisas esenciales:

Nunca hagas preguntas sobre características poco comunes al principio, por ejemplo, «¿Tu persona tiene pendientes?» si solo dos personajes los poseen. Su objetivo es reducir a la mitad las opciones restantes con cada pregunta hasta que alcance números más pequeños. Considere las preguntas que resultarán en una división cercana al 50/50.

De esta manera se consigue ganar a un juego que es uno de los más populares en todas las casas desde hace décadas. Una manera de conseguir una partida perfecta de una forma que quizás no esperaríamos. Este tipo de elementos pueden acabar siendo claves a la hora de hacer realidad estos cambios que tenemos por delante.