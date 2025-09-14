El truco del papel film que cambiará por completo tu nevera al instante: está comprobado

Hay un electrodoméstico en nuestro hogar que es, probablemente, el más importante -si excluimos la televisión- y no es otro que la nevera. Se trata del electrodoméstico rey de todas las cocinas y no es para menos. ¿Quién no ha abierto la nevera varias veces cada cinco minutos cuando no sabe qué comer? Sin embargo, hay una parte muy importante que pasamos por alto y que estamos haciendo fatal. La nevera debe ser una de las partes de nuestra casa a la que más atención le debemos prestar a la hora de limpiar. Es el lugar donde guardamos muchos de los alimentos y por eso debe estar impoluto. Por suerte, el truco del papel film hace que limpiar la nevera sea mucho más sencillo.

La suciedad dentro de la nevera hace que huela mal y su vida útil sea más corta. Además, la comida que hay en su interior puede echarse a perder antes de tiempo. A esto hay que sumar que hay alimentos que absorben los malos olores, por no hablar de los riesgos para la salud que conlleva.

Claro que vaciar toda la nevera y tener que sacar las baldas, cajones y accesorios para fregarlos y desinfectarlos requiere de tiempo y esfuerzo. La limpieza se complica aún más si, en un descuido, se ha derramado un bote de salsa o se ha roto un envase de yogur, por ejemplo.

El truco del papel film es tan sencillo como efectivo a la hora de limpiar la nevera. Simplemente hay que forrar por completo las superficies que más se suelen manchar o que resultan más difíciles de limpiar, como la balda inferior o la más alta.

De esta manera, cada vez que se manchen con algo, simplemente hay que retirar el papel film sucio con cuidado. Luego, se repone y, de esta manera, se mantienen limpias y a salvo de manchas indeseables.

El truco lo ha compartido una usuaria de Facebook que, cansada de la suciedad acumulada oculta tras los productos de la nevera, decidió forrar las zonas más rebeldes con papel film. Para que sea efectivo, es fundamental que quede bien prieto para que no se rompa ni genere arrugas. Aunque no esté sucio, es muy recomendable cambiarlo cada semana o, como mucho, cada dos semanas.

Cómo limpiar la nevera

Para limpiar y desinfectar el interior de la nevera, existe un remedio casero muy efectivo. El ingrediente principal es el bicarbonato de sodio, un producto antibacteriano y desengrasante.

Para preparar la solución, debes mezclar 2 tazas de agua, 3 cucharadas de bicarbonato de sodio y el zumo de medio limón. Sumerge un estropajo y frota las paredes y compartimentos de la nevera. Deja que actúe durante cinco minutos y retira con un paño absorbente limpio.

Para limpiar las juntas de la puerta y que no aparezca moho, pasa un paño empapado en una mezcla de agua con vinagre.