Sí, nos ha pasado más de una vez que los plátanos se han estropeado antes de lo esperado. Por esto te desvelamos el truco definitivo para que no se te pongan negros los plátanos. Pues no estamos para tirar comida y todo es aprovechable, y especialmente no dejes su consumo durante tiempo.

La razón del porque se estropean muchos antes puede ser diferentes causas. Por un lado, se compran demasiado maduros y entonces duran poco y deben comerse antes. Por otro, hay especialistas que lo acusan al gas etileno u hormona vegetal que al liberarse produce la maduración de las frutas.

Qué hacer para que los plátanos no se pongan negros

En el frigorífico

Aunque hay quien no los pone en la nevera, se recomienda que sí los pongamos porque así se conservan mucho mejor y evitaremos que se quedan negros y con esas manchas que hacen que el plátano esté más blando de lo normal.

Bolsa hermética

Al margen del anterior, que es algo realmente conocido por la mayoría de todos, uno de los trucos definitivos para que no se te pongan negros los plátanos es usar una bolsa hermética, como la que solemos usar para poner alimentos en el congelador. Esta fruta suele aguantar mucho más sin estar negra. Ya verás como dura más tiempo y casi no tiene manchas negras.

Envueltos con film de cocina

Otra cosa es envolver con film de cocina la punta del racimo de plátanos, es decir, sin separar los plátanos que van juntos, en tres o cinco, como suelen venir en el supermercado o la frutería.

Con papel de periódico

Hay más trucos, como envolver los plátanos en papel de periódico antes de guardarlos en la nevera. Es algo simple y al alcance de todos.

Otros consejos

Compra plátanos que no estén ya muy maduros

A veces es complicado acertar, porque lo de fuera no tiene que ver con lo de dentro. Pero basta con mirar y tocar para ver que esta fruta no esté ya blanda porque si no, va a durar mucho menos.

Compra siempre de calidad

Lo ideal es comprar plátanos de calidad, si es de denominación de Canarias, entonces mejor porque estará más sabroso y estaremos comprando local.

Separa los distintos alimentos

Es importante no juntar alimentos distintos dentro de la nevera. Separa las hortalizas de las frutas y especialmente de las que estén recién compradas de las que estén algo más maduras. Se guardarán entonces en compartimentos separados.