El truco para comerte las mandarinas sin tener que pelarlas que ha enloquecido a las redes

Las mandarinas son una de las frutas más beneficiosas que existen, y hay un truco muy sencillo para que los gajos salgan de uno en uno sin dejarte la uñas. El truco no ha tardado en hacerse viral en X (antes Twitter), y ya acumula más de 120.000 reproducciones.

Lo que solemos hacer normalmente es pelar la mandarina y, una vez pelada, dividirla en gajos. Pues bien, este truco rompe por completo las reglas, ya que, en lugar de retirar la piel, lo que debemos hacer es cortar la mandarina por la mitad. Luego, con un simple empujón, podemos conseguir que los gajos salgan fácilmente.

El olor a mandarina resulta muy agradable para la mayoría, pero si por alguna razón no no gusta, después de comer la fruta podemos frotar sobre las manos una mezcla de bicarbonato de sodio y agua templada. El bicarbonato de sodio es conocido por neutralizar olores y ayuda a eliminar el aroma persistente de la mandarina.

¿A qué edad descubristeis que se puede comer mejor así la mondarina? pic.twitter.com/N29Gcza4NA — Ross_co_Jones  (@anonimo_jones) November 11, 2023

Beneficios de la mandarina para la salud

Al igual que otros cítricos, la mandarina tiene una pulpa compuesta por múltiples vesículas que contienen vitamina C, betacaroteno y flavonoides. Aunque su contenido de vitamina C no es tan elevado como el de la naranja, su aporte es significativo y se complementa con una mayor presencia de betacaroteno en comparación con la naranja.

Consumir alrededor de cuatro mandarinas al día puede ser un excelente complemento antioxidante y estimulante para fortalecer el sistema inmunológico, principalmente debido a su alto contenido en vitamina C. Esta vitamina ayuda a prevenir gripes y resfriados, al tiempo que fortalece las defensas del organismo.

La vitamina C tiene un papel esencial a la hora de mejorar la absorción del hierro y estimular la producción de glóbulos rojos en el organismo. Por ello, se aconseja su ingesta a personas con anemia, un problema frecuente entre mujeres en edad reproductiva.

El alto contenido de potasio en la mandarina actúa como un diurético natural. Los flavonoides protegen las paredes de los vasos sanguíneos, mientras que la pectina contribuye a reducir el colesterol malo. De esta forma, la mandarina ayuda a disminuir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.

La mandarina es una de la mejores fuentes naturales de fibra, que estimula el movimiento intestinal y disminuye la absorción de grasas y sustancias tóxicas en el organismo.