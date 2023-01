El trucazo para que el agua en ebullición no se te salga de la olla

La cocina es una de las estancias de la casa que más utilizamos, aquella en la que cada día preparamos las diferentes comidas y las comemos, ya sea en soledad o en familia, por lo que hay que saber cómo sacarle partido a todo el tiempo que inviertas en ella. Te damos un trucazo increíble para que el agua en ebullición no se salga de la olla cuando estás cocinando, uno de esos trucos que sin duda te cambiará la vida y te resolverá un gran problema en la cocina.

Los trucos caseros son todo un reclamo en las redes sociales, un contenido que genera muchísimas reproducciones, visitas e interacciones ya que resulta muy interesante para el público, de ahí que cada día aparezcan miles de vídeos nuevos en plataformas como TikTok o Instagram, por ejemplo. También hay muchos blogs y páginas web en las que puedes encontrar miles de trucos para poner en práctica, tanto en la cocina como para rutinas de belleza o limpieza, entre muchas otras temáticas.

El truco para que el agua en ebullición no se salga de la olla

Llevar el agua a ebullición es muy habitual al cocinar, ya que hay muchísimos platos que requieren hacerlo, como por ejemplo si haces pasta, o incluso para hacerte una simple infusión, y resulta muy tedioso y molesto cuando está tan en ebullición que se sale de la olla o caldero y la cocinilla se pone perdida, por lo que luego tendrás que limpiar aún más para quitar toda el agua y las marcas que haya dejado. Hasta ahora.

El trucazo en cuestión es poner una cuchara de madera cruzada sobre la olla, una acción muy simple que frenará por completo el agua y no permitirá que se salga, por mucho que esté en ebullición y parezca que se va a salir, lo cierto es que no se saldrá. Total y absolutamente comprobado, un truco sencillo que parece increíble que algo tan simple y al alcance de la mano no lo hubiéramos deducido antes, pero por suerte aquí está, uno de los trucos que más vas a poner en práctica a partir de ahora cada vez que tengas que cocinar.

Muchos trucos de los que se ven en las redes sociales, y en general en Internet, realmente no son tal cuando los intentas poner en práctica en casa, pero en este caso es un truco comprobadísimo que funciona a la perfección, por lo que ya lo sabes, cuchara de madera y a evitarte la molestia de ver salir el agua a borbotones cuando está en ebullición.