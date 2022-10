Tres funciones más que no sabías que existían del cinturón de seguridad de tu coche

El cinturón de seguridad es un elemento de uso imprescindible en el coche, tanto si vas en el asiento del conductor como en el del copiloto o en cualquiera de los traseros, y es que sin duda todas las vidas deben protegerse por igual. Te contamos 3 funciones del cinturón de seguridad que no sabías que tenía y que te flipará saber por si en algún momento te viene bien utilizarlas.

La principal función del cinturón de seguridad es proteger lo máximo posible el cuerpo de la persona que va sentada en ese asiento, básicamente esa es su única funcionalidad conocida, pero lo cierto es que con el paso del tiempo la gente ha ido inventando nuevas funciones que resultan muy interesantes y, sobre todo, muy curiosas.

3 funciones del cinturón de seguridad que desconoces

Las redes sociales son el lugar ideal para descubrir nuevos usos y funcionalidades en todo tipo de objetos o utensilios, especialmente en TikTok e Instagram, donde los vídeos de trucos se hacen virales cada día gracias a lo útiles que se suelen encontrar en muchos casos, como en este de TikTok en el que descubrimos varios usos que se le pueden dar al cinturón de seguridad.

Colgarte el coche al hombro

Puede parecer increíble, pero gracias al cinturón de seguridad podrás prácticamente colgarte el coche al hombro, lo cual te puede venir muy bien si en algún momento no te arranca y no hay personas que puedan ayudarte. Baja la ventanilla del lado del conductor, ponte por fuera y cierra la puerta sin el seguro. Saca el cinturón de seguridad por completo de su sitio y atraviésalo en tu cuerpo, de pie por fuera, para que te quede como si fuera un bolso, así podrás con el brazo derecho mover el volante y con la izquierda apoyarte en el coche para hacer fuerza y que camine.

Hebilla salvadora

Si en algún momento te quedas atrapado dentro del coche, hay una parte del cinturón de seguridad que puede salvarte y ayudarte a salir del vehículo… rompiendo el cristal. Saca el cinturón para poder manejar bien la hebilla y da golpes en el cristal de la ventanilla con la hebilla, lo irá rayando hasta que se rompa, puede parecer increíble pero sí, la hebilla tiene potencia suficiente para romper la ventanilla del coche y que puedas salir por ahí.

Comprobar los años del vehículo

Si en algún momento te vas a comprar un coche de segunda mano, una buena forma de comprobar si ha tenido graves accidentes que no te han contado es mirando el cinturón de seguridad. Sácalo totalmente por abajo para llegar a la etiqueta en la que figura su año de fabricación, y después ve a la puerta del copiloto para comprobar la plaquita del vehículo en la que pone el año de fabricación del mismo. Si la fecha no coincide es porque en algún momento han sustituido el cinturón de seguridad, quizás por un accidente, y si no te lo han contado es señal de algo importante se quiere ocultar… y no deberías comprarlo.