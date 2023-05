Todos hablan de este restaurante de Madrid: dentro de un palacio y con precios muy asequibles

¿Te gustaría comer en un palacio ubicado en pleno Madrid? Si tu respuesta es «sí», no puedes dejar escapar la visita al restaurante del que todo el mundo está hablando y no sólo porque se encuentre dentro de un palacio sino porque además, cuenta con el precio más asequible de todos. Ya sea que desees ir solo o acompañado, este es el establecimiento perfecto para degustar la mejor gastronomía a precio muy asequible, pero además, te vas a maravillar con un entorno que no tiene igual. Descubramos de qué restaurante se trata, porqué todo el mundo habla de él, qué ofrece y cuánto cuesta.

El restaurante en un palacio de Madrid del todo el mundo habla

Palacio de Anglona es el nombre del restaurante en Madrid del que todo el mundo habla últimamente. Un restaurante que se encuentra en pleno Madrid de los Austrias en el barrio de la Latina, y en concreto entre las calles Segovia, San Andrés, calle de San Pedro y calle de Príncipe de Anglona, dado que ocupa el espacio dentro del mencionado palacio, que fue construido en el Siglo XVII.

Un restaurante que fue abierto hace poco más de una década, pero que ha logrado dejar impresionado a todo aquel que lo visita, de modo que todo el mundo acaba hablando de él. Nada más entrar, y antes de poder degustar su gastronomía ya puedes quedarte con la boca abierta, dado que distintos salones palaciegos, conforman los espacios y ambientes del restaurante incluyendo una zona ajardinada que es la favorita de muchos clientes.

En cuanto a lo que podemos comer en el Restaurante Palacio de Anglona, la carta se llena de platos de «cocina creativa especializada en la fusión mediterránea y asiática», tal y como explica el propio restaurante. Además, se incluye también un espacio «lounge bar» y cuenta con la posibilidad de que lo reservemos para organizar eventos.

El menú del día tiene un precio de 13,90 euros y está compuesto por tres primeros y tres segundos a elegir, postre y bebida. Entre los platos del menú podemos encontrar por ejemplo el timbal de verduras con langostinos, la pechuga de pollo rellena con mix de quesos y york o el solomillo ibérico con cremoso de setas y patatas fritas.

Y en el caso de que elijas los platos de la carta, podemos encontrar variedad de arroces, pescados, carnes, y también ensaladas e incluso raciones para compartir, sin olvidar sus vinos y postres, para un precio medio en torno a los 28 euros.