Todos en Cataluña la utilizan y está mal: la famosa expresión que nadie sabe decir

En muchas ocasiones, los hablantes del catalán utilizan expresiones que no son correctas, ya sea por influencia de otras lenguas o por un uso generalizado que termina por normalizar formas inadecuadas. Aunque no siempre somos conscientes de ello, estas expresiones incorrectas se han ido instaurando en el habla cotidiana. En este sentido, una expresión errónea es el uso de la frase «com abans millor», una forma que, aunque muy extendida, no está reconocida oficialmente en Cataluña.

El uso de estas expresiones erróneas es un reflejo de cómo las lenguas, en contacto constante entre sí, pueden influenciarse mutuamente, y cómo, en ocasiones, las formas incorrectas se consolidan sin que los hablantes sean conscientes de ellas. En un entorno tan dinámico como el catalán, que se ve influido por el castellano, es fundamental estar atentos a estas distorsiones y corregirlas para reservar la riqueza y la diversidad de la lengua.

La expresión que utilizan mal en Cataluña

Uno de los errores más comunes que se encuentran en el uso cotidiano del catalán es la expresión «com abans millor». Aunque es una forma ampliamente utilizada, no es correcta según las normas gramaticales oficiales de la lengua catalana. La variante adecuada es «com més aviat millor», que sigue las reglas sintácticas y de concordancia propias del catalán. Esta confusión surge, en gran medida, de la influencia del castellano, donde la construcción «como antes mejor» tiene una estructura similar.

Las lenguas tienen sus propios códigos y estructuras, y aunque el catalán y el castellano comparten algunas similitudes debido a su proximidad geográfica y cultural, es fundamental respetar las diferencias lingüísticas. El uso de «com abans millor» en lugar de la forma correcta puede generar imprecisiones y afectar la claridad del mensaje. Por ello, es esencial familiarizarse con las expresiones correctas para no sólo mantener la integridad gramatical del idioma, sino también para enriquecer el vocabulario y comunicarse de manera más precisa.

Adoptar la expresión «com més aviat millor» no es sólo una cuestión de seguir las normas, sino también de preservar la riqueza de la lengua en Cataluña. Otro error frecuente es el uso de «a lo millor», que equivale al castellano «a lo mejor». En catalán, la forma correcta es «potser», que tiene el mismo significado y se utiliza para expresar duda o posibilidad, de manera similar a su equivalente en castellano.

Asimismo, aunque «còmode» es correcto en catalán para referirse a objetos que brindan comodidad, como una «cadira còmoda», no se debe utilizar para describir a una persona, ya que implica una acepción diferente, asociada más al concepto de «comodón», en lugar de describir una actitud personal. Es decir, cuando se quiere hablar de una persona que disfruta del confort o la comodidad, se debería utilizar un término diferente que no cause confusión.

En resumen, aunque hay alguna expresión errónea que se da por natural en el habla cotidiana en Cataluña, es importante que los hablantes de catalán se esfuercen por corregir estos errores y utilizar las formas correctas.

Datos curiosos del catalán

A lo largo de los siglos, el catalán ha jugado un papel crucial en la literatura, la política y la identidad cultural de los pueblos que lo hablan. A continuación, exploraremos algunas curiosidades fascinantes sobre el catalán: