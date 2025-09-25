Ni toallitas ni paños de microfibra: el sencillo truco para limpiar tus gafas que ya se ha hecho viral

¿Tus gafas nunca quedan del todo limpias? Olvídate de los líquidos limpiadores y de los paños de microfibra. Con este sencillo truco que se ha vuelto viral las puedes dejar impolutas fácilmente.

Dejar los cristales de tus gafas limpios y sin restos de grasa o polvo puede parecer una tarea sencilla. Hay varias maneras de hacerlo y no todas son iguales de eficaces. Una óptica ha compartido su método para despedirse de las manchas. ¿Quieres saber cuál es?

El truco viral para limpiar tus gafas

Una trabajadora de la óptica argentina Ocelo ha compartido en la cuenta de TikTok un truco para limpiar los cristales de las gafas y que queden como nuevos. Esta técnica se ha vuelto viral y no utiliza ni líquidos limpiadores ni paños de microfibra.

A la pregunta de cuál es la manera perfecta para limpiar los cristales, la joven señala que ahí muchos profesionales discrepan. «Muchos te van a decir que uses paños de microfibra. El tema está en que los hay de distintas calidades», dice. Ella sólo los recomendaría para envolver los cristales y guardarlos en el estuche. «Con el tiempo, estos paños se ensucian y lo único que hacen es llenar de más grasa el cristal», añade.

En cuanto a los líquidos limpiadores, la chica aconseja utilizarlos para situaciones de emergencia. «Los recomiendo sólo para cuando estás en la calle y para salir de un apuro», informa. Por otra parte es fundamental evitar la fricción excesiva y siempre limpiar desde el centro de los cristales hacia los bordes para que no se dañen los cristales. Según esta experta tampoco deberías frotarlos, sino secarlos.

El truco que ella recomienda porque le «funciona siempre y cuida mucho los cristales» se basa en coger unas gotitas de detergente en la yema de los dedos. Luego, tienes que hacer espuma con él y frotar suavemente los cristales de las gafas bajo el agua del grifo. Por último, para los cristales usa un pañuelo de papel tisú. «El pañuelito con el que te suenas los mocos, con ese los limpias», comenta.

Con el tiempo lo que te puede pasar es que los bordes de las gafas se llenen de suciedad. «Vas a sentir que por más que los limpies van a seguir quedándote rayas en los cristales», expone la óptica. Si te ocurre esto, la solución es sencilla. Ir a la óptica y decirle a los profesionales que te limpien las lentes.

Otros productos para limpiar las gafas

Son muchos los productos que puedes encontrar en el mercado para limpiar los cristales de las gafas. Cada persona puede seleccionar el que prefiera en base a sus necesidades y gustos. Los expertos aconsejan algunos de estos: agua, jabón neutro, toallitas limpiadoras, limpiadores ópticos y bayetas suaves.