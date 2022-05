Muy a menudo, ya sea en casa cuando estamos comiendo solos o si salimos a almorzar a un restaurante con amigos, o los compañeros de trabajo, nos encontramos con el deseo de algo que nos haga cosquillas en el paladar… Un trozo de chocolate , un pequeño helado, una galleta o alguna fruta. Nos da igual, siempre y cuando sea dulce, pero ¿a qué se debe esto? No es sólo el hecho de tomar postre, sino el deseo de que lo que tomamos tenga un sabor para nada parecido al primer y segundo plato que nos acabamos de comer. Descubre ahora porqué siempre nos apetece algo dulce después de comer.

¿Te apetece algo dulce después de comer?

El hábito de comer algo dulce tras el almuerzo es uno de los más erróneos, sobre todo si se sigue una dieta baja en calorías y se intenta mantener a raya los picos de azúcar en sangre, sin embargo hay muchas razones por las que sentimos la necesidad de un postre al mediodía.

Estos comportamientos no siempre deben ser satanizados ( también porque las dietas demasiado estrictas son malas para el cerebro y los intestinos ): si nos apetece y no nos sentimos culpables, está bien permitirse un postre no programado de vez en cuando , pero también es importante investigar otras razones de las que, quizás, no somos muy conscientes.

La bióloga nutricionista italiana Dra. Giulia Vincenzo ha tratado este tema en el canal de Instagram @eat_intelligently , enumerando los motivos por los que esto sucede.

Sucede porque » no comemos lo suficiente en la comida, entonces tenemos el estómago vacío y buscamos otra cosa por insatisfacción» o » siempre comemos lo mismo y estamos frustrados, es como si nuestro cerebro dijera después de comer »¿ya está» y también existe un motivo evidente que es el hecho de que se trata de » un hábito de toda la vida , a menudo con fruta o un poco de chocolate junto al café» o «es la recompensa por una comida bien hecha (que calóricamente luego la desequilibra, por supuesto)».

También a veces sentimos la necesidad de darnos un capricho con un dulce después de comer porque “ comimos despistados y no nos sentimos satisfechos” o porque “algo dulce es lo que pide el cuerpo para equilibrar si hemos comido demasiado salado ” o porque “hemos comido demasiado rápido y el cerebro todavía no ha »registrado» la señal de saciedad”.

Los diferentes escenarios esbozados por la experta deben modificarse radicalmente a través de una mayor conciencia en el momento de la comida para de este modo tener mejores hábitos de alimentación y por supuesto, estos cambios también tendrán un impacto positivo en la balanza.