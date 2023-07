Son los signos del zodiaco más empalagosos y no te los podrás quitar de encima. El Horóscopo dicta sentencia

Hay unos signos del zodíaco que son más empalagosos que otros, algunos no te los vas a poder quitar de encima, aunque quieras. Son personas que realmente quizás no son conscientes del malestar que generan o quieren quedar tan bien que acabarán provocando el efecto contrario. El horóscopo puede darnos muchas pistas de lo que estamos a punto de vivir y lo hará de tal forma que quizás nos descubra más de un elemento sorprendente sobre nosotros mismo o sobre los demás. Quizás seas un empalagoso o tengas a alguno cerca, el horóscopo dicta sentencia.

Estos son los signos del zodiaco más empalagosos que no te podrás quitar de encima

Aries puede ser muy empalagoso. Por mucho que quieras evitarlo, será imposible que puedas deshacerte de un signo del zodiaco que hace cualquier cosa para conseguir que sus propósitos se hagan realidad. Es un gran amante del poder que se pega radicalmente a la persona que tiene al lado y no para hasta que obtiene lo que necesita. Si quieres quitártelo antes de encima, pídele que te diga qué es lo que quiere y no te olvides de cumplir a la perfección con sus objetivos.

Cáncer es un signo de agua que lo da todo por los suyos. Si has conseguido romper la barrera de la amistad, acabarás teniendo a un puntal vital en su día a día durante mucho más tiempo. Recibirás lo que mereces y lo harás de tal forma que conseguirás que tus deseos acaben haciéndose realidad de la mejor manera posible. Siendo empalagoso, pero del lado bueno, dando mucho cariño y apoyo a los tuyos, pero cuidado, será mejor que también pidas lo que necesitas tú.

Virgo es una persona que acabará siendo más empalagosa de lo que sus deseos le permiten. Lo hace para labrarse un futuro profesional o personal. Es un amante que jamás se separa de su pareja, pero también es una persona que acaba dando el 100% en el trabajo, en busca de un ascenso considerable que puede tener entre manos.

Sagitario puede resultar empalagoso cuando le pasa algo. Es el rey del drama que no dudará en sacar su peor parte cuando se trate de intentar sacar el dolor que lleva dentro. La memoria te permitirá recordar qué es lo que ha pasado con lo que no le des la oportunidad de colocarse encima de ti o ser empalagoso si no te ha ayudado antes. Ojo por ojo, diente por diente.