Son los apellidos más extraños que vas a escuchar en España: ¿Conocías alguno?

¿Conoces los apellidos más extraños de España? En la antigua Roma, ya existía un sistema de identificación basado en tres nombres, pero este concepto se perdió durante la Edad Media. Los primeros registros de apellidos en la historia de España, tal como los concebimos hoy, se remontan al siglo IX. Hasta finales del siglo IX, únicamente los nobles y monarcas de la Europa medieval destacaban por tener un elemento distintivo en sus nombres, vinculado a la casa nobiliaria a la que pertenecían o al territorio que dominaban.

Historia

A partir del siglo X, los nobles comenzaron a utilizar apellidos en documentos que han perdurado a lo largo del tiempo. Con el surgimiento de las ciudades, la necesidad de una identificación individual para propósitos documentales, comerciales y sociales se volvió evidente.

No obstante, en sus inicios, los apellidos no se transmitían de padres a hijos; más bien, se modificaban según diversos factores, una práctica que no se modificó hasta el siglo XVIII. Fue en el siglo XIX, con la promulgación de la Ley del Registro Civil, cuando los apellidos se consolidaron como hereditarios, transmitiéndose de generación en generación.

Los apellidos más antiguos en España, que datan del siglo IX al XI, surgieron principalmente a través del sistema patronímico, basado en el nombre del padre. Este método implicaba que el hijo llevara el apellido derivado del nombre del padre, como Hernández o González. En los reinos de León, Castilla, Portugal, Navarra y Aragón, se agregaba una «z» al final del nombre paterno, mientras que los Condados Catalanes transcribían el nombre de pila de los padres en su variante romance.

La transición hacia apellidos toponímicos ocurrió alrededor del siglo XII, cuando se utilizaban lugares de origen o señoríos como apellidos para proporcionar información más precisa sobre la persona. A pesar de esta evolución, persistió la costumbre de mantener el patronímico y agregar el lugar de origen con la preposición «de».

Además, se adoptaron apellidos relacionados con oficios o estatus social para reflejar la importancia de la clase social en tiempos pasados. Nombres como Escudero, Alcalde y Sastre se sumaron a la diversidad de apellidos. Finalmente, algunos apellidos surgieron a partir de motes o circunstancias de nacimiento. Estos podían ser tanto sobrenombres negativos como positivos, y algunos ejemplos incluyen Cabezón, Rojo, Moreno y Feliz. También se daban apellidos en función de circunstancias de nacimiento, como Iglesias, Buendía y Expósito.

Los apellidos más extraños de España

En una recopilación realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se han identificado tanto los apellidos más comunes como los más raros en España. Este estudio ofrece una perspectiva interesante al proporcionar información sobre la frecuencia de un apellido y la posición que ocupa, ya sea como primer o segundo apellido.

Cuando se trata de apellidos raros, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha compilado una lista de 15 apellidos que probablemente nunca hayas escuchado antes. Si resulta que tu apellido está entre estos, puedes considerarlo como algo verdaderamente único, ya que estos apellidos son muy poco comunes en España y están en peligro de extinción. Aquí tienes la lista de los apellidos más extraños de España según el INE: Zaharie, Fulga, Voinescu, Nati, Lapadat, Laszlo, Lazarescu, Postelnicu, Eddoumi, Svetoslavova, Charroud, Dedu, Nicolaescu, Barr, Kassi, Hmamou, Bensiali, Adamson, Burrows, Tucci.

¿Y los más comunes?

En la actualidad, el apellido más prevalente en España es García, con 1.462.923 personas que lo portan en sus documentos de identidad, destacando su origen patronímico y su arraigo como uno de los apellidos más antiguos del país.

En el segundo puesto de la lista de apellidos más comunes en nuestra nación se encuentra Rodríguez, con 927.056 personas que lo llevan. Este apellido patronímico tiene sus raíces en el antiguo reino de Castilla, y su significado se vincula al linaje de los reyes, remontándose a la primera mención en el siglo XI.

En el tercer lugar, nos encontramos con González, siendo compartido por 925.695 personas. De origen patronímico, este apellido deriva del nombre propio Gonzalo y tiene sus raíces en la época visigoda, siendo ampliamente utilizado durante la Edad Media.

En España, ocho de los nueve apellidos más frecuentes terminan con el sufijo «-ez». García encabeza la lista como el más común, con más de 1.4 millones de personas que llevan este apellido, seguido por Rodríguez, González, Fernández, López, Martínez, Sánchez, Pérez y Gómez.

Los apellidos desempeñan un papel crucial en la diferenciación entre las personas y tienen sus raíces en la Edad Media, cuando las clases altas comenzaron a adoptarlos. A partir del siglo XIII, se empezaron a utilizar los apellidos que terminan en «-ez», que significa ‘hijo de’.

Posteriormente, los apellidos evolucionaron hacia la herencia, identificando así a los miembros de una misma familia. Así, Rodríguez, por ejemplo, significaría ‘hijo de Rodrigo’, de manera similar a González, que sería ‘hijo de Gonzalo’, y Fernández, que denotaría ‘hijo de Fernando’.