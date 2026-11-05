El significado de Ubuntu, la antigua filosofía africana que invita a reflexionar sobre la vida: «Una persona es persona a través de las demás»

Vivimos en una época que celebra la independencia, el éxito individual y la idea de que cada uno se hace a sí mismo. Sin embargo, hay una filosofía africana que propone justo lo contrario y que cada vez más personas descubren como una lección de vida. Se llama Ubuntu y se resume en una frase tan sencilla como profunda: «Una persona es persona a través de las demás personas». Te contamos qué significa, de dónde viene y por qué invita a replantearse la forma en que vivimos.

Qué significa Ubuntu

Ubuntu es una palabra de las lenguas nguni, como el zulú y el xhosa, que se habla en el sur de África. Suele traducirse como «humanidad» o «humanidad hacia los demás», y está ligada al proverbio «umuntu ngumuntu ngabantu», que significa que una persona es persona a través de otras personas. Otra forma muy extendida de expresar la misma idea es «soy porque somos».

La idea de fondo es que nadie existe de forma aislada. Somos quienes somos gracias a las personas que nos rodean: nuestra familia, nuestros amigos, nuestra comunidad. Aprendemos a hablar, a pensar y a comportarnos copiando a otros, y nuestra humanidad solo se completa en relación con los demás. Por eso, para el Ubuntu, la generosidad, la hospitalidad, el respeto y la compasión no son virtudes opcionales: son lo que nos hace verdaderamente humanos.

El origen de Ubuntu

Los valores del Ubuntu forman parte de la tradición de muchos pueblos del sur de África, y tienen expresiones parecidas en otras lenguas de la región. En shona, el idioma mayoritario de Zimbabue, por ejemplo, existe la frase munhu munhu nekuda kwevanhu, que también significa que una persona es humana a través de los demás.

Sin embargo, la palabra se hizo famosa en todo el mundo mucho más recientemente, durante la transición democrática de Sudáfrica en los años noventa, tras el fin del apartheid. De hecho, algunos investigadores sostienen que fue en ese contexto cuando el término Ubuntu se asoció de forma explícita al proverbio «una persona es persona a través de otras personas». Desde entonces, se ha convertido en un símbolo de reconciliación y de humanidad compartida.

Desmond Tutu y la filosofía Ubuntu

Quien más hizo por dar a conocer el Ubuntu fue el arzobispo Desmond Tutu, premio Nobel de la Paz en 1984 por su lucha pacífica contra el apartheid. Tutu presidió la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica, que buscó sanar las heridas del país apostando por el perdón más que por la venganza, un enfoque muy inspirado en esta filosofía.

En su libro No hay futuro sin perdón (1999), Tutu lo explicó así: «Mi humanidad está atrapada, está inextricablemente ligada, a la tuya». Y añadía que el Ubuntu no dice «pienso, luego existo», sino algo muy distinto: «Soy humano porque pertenezco». Según el arzobispo, una persona con Ubuntu es abierta y disponible para los demás, generosa y hospitalaria, y no se siente amenazada por el talento ajeno, porque sabe que forma parte de un todo mayor.

Ubuntu en la Constitución de Sudáfrica

La importancia de esta filosofía fue tal que llegó a la ley. La Constitución provisional de Sudáfrica de 1993, que abrió el camino a las primeras elecciones democráticas del país, la mencionó en su epílogo. En él se afirmaba que había necesidad de comprensión pero no de venganza, de reparación pero no de represalia, y «de ubuntu pero no de victimización».

Nelson Mandela, primer presidente negro de Sudáfrica, también utilizó la máxima «una persona es persona a través de otras personas» para resumir lo que significaba el Ubuntu. Muchos han visto en su forma de gobernar, apostando por la reconciliación tras décadas de segregación, el mejor ejemplo de lo que defiende esta filosofía.

Una lección de vida para nuestro día a día

Más allá de su historia, el Ubuntu se ha convertido en una invitación a reflexionar sobre cómo vivimos. Nos recuerda que nuestros logros nunca son del todo solo nuestros, que dependemos de los demás mucho más de lo que creemos y que el bienestar de quienes nos rodean también forma parte del nuestro. Su influencia ha llegado incluso a ámbitos tan alejados como la tecnología: uno de los sistemas operativos libres más conocidos del mundo lleva su nombre.

En una sociedad cada vez más individualista, quizá la gran enseñanza del Ubuntu sea esta: no somos islas. Cuidar de los demás, compartir y tender la mano no nos hace más débiles, sino más humanos. Porque, como dice esta filosofía africana, una persona solo llega a ser plenamente persona a través de las demás.