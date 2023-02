Si ves esto en los botes de tus especias, tíralas de inmediato

Las especias son imprescindibles a la hora de cocinar, muy importantes para darle un toque de sabor y textura a cualquier plato y así convertirlo en un platazo mucho más especial, incluso un plato como puede ser una pechuga de pollo puedes comerla de forma diferente cada día simplemente cambiando las especias que utilizas para sazonarla. Si utilizas especias en tu cocina, tíralas inmediatamente si ves esto en los botes… ¡no las vuelvas a utilizar!.

En la cocina conviene realizar con cierta frecuencia un repaso a todo lo que tienes para revisar fechas de caducidad y de consumo preferente, además de comprobar el estado de cada producto, que aunque no esté caducado puede estar en mal estado por cualquier motivo. A todos nos cuesta tirar lo que tenemos en casa, especialmente en la cocina, pero hay veces en las que no queda otro remedio que hacerlo.

Cuándo tirar los botes de especias

Hay ocasiones en las que los botes de especias se acumulan en la despensa y quizás hasta te olvidas de que están ahí, especialmente cuando tienes algunas que no utilizas mucho y las compraste para un plato en particular que cocinas con poca frecuencia. Es muy importante en primer lugar que tengas en cuenta que las especias no caducan, pero sí tienen una fecha de consumo preferente a partir de la cual debes vigilarlas especialmente antes de cada uso para comprobar que siguen estando en un estado óptimo para su consumo.

Aunque las especias no caduquen, no es plan tampoco tenerlas durante años y años, ya que con el paso del tiempo, cuando es excesivo, pueden albergar pequeños insectos que encuentran el lugar ideal para crear su hogar en un ambiente aromático. Estos insectos hacen que, además, la especia pierda su aroma, por lo que ya no tendría sentido utilizarla porque lo único que haría sería contaminar el plato con esos bichos.

Una vez que veas en tus botes de especias que se ha superado la fecha de consumo preferente, no es necesario que las tires de forma inmediata pero sí que las examines antes de volver a utilizarlas. Los efectos de este paso del tiempo pueden ser diferentes según el tipo de especia, ya que mientras algunas conservan sus propiedades durante años, otras pierden tanto color como aroma y textura rápidamente.

También es importante que tengas en cuenta que si tienes tus botes de especias almacenados en un lugar con luz, humedad o calor, se estropearán mucho antes, por lo que si los proteges de esos factores lograrás que sus propiedades se mantengan por más tiempo.