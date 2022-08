El remedio casero para curar una insolación o un golpe de calor que se ha convertido en viral

Las insolaciones y golpes de calor son dos de los grandes peligros que trae el verano, y es que las altas temperaturas son tan peligrosas que incluso hay casos en los que causan la muerte, por lo que es muy importante saber cómo actuar al enfrentarse a ellas. Te contamos cómo curar una insolación o golpe de calor con un remedio casero que se ha hecho viral y está arrasando en medio mundo gracias a lo eficaz que resulta… ¡no dejes de aprenderlo!.

Remedio casero para curar una insolación

Cuando las temperaturas son muy altas, lo más importante es que te protejas bien para prevenir una insolación o golpe de calor para no tener que llegar al riesgo de realmente sufrir un colapso que pueda tener peligrosas consecuencias. En este caso, el remedio casero para curar una insolación que se ha hecho viral en las redes sociales es muy sencillo de poner en práctica.

Coloca un paño completamente seco en la coronilla de la persona que está sufriendo la insolación y échale por encima un vaso de agua. Es muy importante que no te asustes, ya que saldrán burbujas como si el agua estuviera hirviendo, lo normal al tener la cabeza tan caliente, pero no va a pasar nada. Si después de unos minutos de poner este truco en práctica no se han aliviado los síntomas de la insolación, acude al médico.

Consejos para prevenir una insolación o golpe de calor