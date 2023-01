El reloj del juicio final se acerca más rápido que nunca al apocalipsis

El Reloj del Apocalipsis, que mide el fin del mundo de manera simbólica, se ha adelantado este martes 10 segundos. Aunque parezca muy poco tiempo, sitúa a la humanidad más cerca que nunca del apocalipsis. Las razones que han llevado a los expertos a adelantar el reloj del juicio final son las tensiones nucleares, la guerra de Ucrania y la crisis climática.

Si nunca has oído hablar de él, debes saber que el Reloj del Apocalipsis simboliza una «metáfora de lo cerca que está la humanidad de la autoaniquilación». Se actualiza anualmente de la mano de la Junta de Ciencia y Seguridad del Boletín de Científicos Atómicos y sus patrocinadores, entre los que hay 11 premios Nobel.

El investigador de riesgo existencial SJ Beard explica para la BBC un ejemplo para entender qué es el Reloj del Apocalipsis y cómo funciona. Si comprimimos todo lo que ha ocurrido en el planeta Tierra en un solo año, la vida hubiera aparecido por primera vez en marzo.

Mientras, los organismos multicelulares y los dinosaurios habrían nacido en noviembre y diciembre, respectivamente. Los humanos habrían hecho acto de presencia el 31 de diciembre a las 23:30 horas. El apocalipsis llegaría cuando el reloj marque la medianoche.

Hasta ahora, lo más cerca que había estado de las 00:00, la hora del juicio final, había sido a 100 segundos. Es más, el reloj ha permanecido en esta cifra los dos últimos años, desde enero de 2020. Sin embargo, han sido muchos los acontecimientos que han sucedido desde entonces, como una pandemia global o la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

— Bulletin of the Atomic Scientists (@BulletinAtomic) January 24, 2023