¿Por qué la gente está poniendo del revés las perchas? Este trucazo te servirá

Tener el armario bien organizado es imprescindible para sacarle mayor partido a la ropa, ya que de lo contrario incluso tendrás muchas prendas que no te pones y no tirarás porque ni te darás cuenta de que no las estás utilizando. Te contamos el trucazo de las perchas al revés en el armario para que puedas ponerlo en práctica, te flipará tanto que te parecerá una idea increíblemente genial… ¡lo harás siempre!.

Las redes sociales son el lugar perfecto para encontrar una gran variedad de trucos caseros de todo tipo, tanto de belleza como de limpieza, organización y muchas temáticas más, todos muy útiles en algún momento y a los que sin duda se les puede sacar mucho partido.

Este es el truco de las perchas al revés en el armario

En las últimas semanas se han hecho virales en las redes sociales, especialmente en TikTok, varios vídeos de usuarios que muestran que ponen las perchas al revés en el armario, de forma que en lugar de poner el gancho fácilmente de fuera para dentro se va más allá para ponerlo de dentro para fuera, cambiando así su orientación… pero, ¿por qué se hace esto?.

Muchas personas piensan que es tan sólo una moda sin sentido o una incomodidad a la hora de sacarlas y meterlas, pero lo cierto es que se hace con un objetivo muy definido que te permitirá organizar mejor tu ropa y saber lo que te pones y lo que no cuando llegue el siguiente cambio de temporada.

Poner las perchas al revés en el armario tiene la clara misión de hacerte saber las prendas que no te pones, ya que el truco consiste en, por ejemplo ahora al hacer el cambio de temporada con la ropa de verano, cuelgues todas las prendas con las perchas al revés, y cada vez que utilices una de esas prendas, cuando la vuelvas a colgar la cuelgas como normalmente, sin ser del revés. Al hacer esto, cuando llegue el cambio de temporada nuevamente, las perchas que sigan del revés tendrás claro que son prendas que no te has puesto en todo el verano, por lo que quizás sea momento de donarlas, tirarlas o reciclarlas, en lugar de guardarlas y colgarlas en la siguiente temporada sin realmente utilizarlas.

No cabe duda de que es un truco súper eficaz para saber la ropa que nunca te pones, una forma de organizar tu armario y tu ropa de forma mucho más efectiva.