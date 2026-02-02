Por qué es un error colocar la cama en la misma pared que la puerta: una arquitecta avisa

Una arquitecta avisa, es un error colocar la cama en la misma pared de la puerta, esta experta tiene muy claras las razones de este hecho. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Son tiempos de aprovechar al máximo determinados elementos que, hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante, de una forma que nos ayudará a conocer un poco más la correcta distribución de los muebles de casa.

La distribución de los muebles puede acabar siendo importante.

Una arquitecta lanza un aviso

La distribución de unas casas o pisos cada vez más pequeños son la causa de que tengamos que buscar ideas a la hora de colocar los muebles.

Una experta lanza un destacado aviso sobre cómo colocar nuestros muebles de tal manera que ganaremos espacio y funcionalidad.





Nunca pongas la cama en la misma pared de la puerta

La experta explica por qué es importante la posición de la cama respecto a la puerta.

La experta Emma Guillén explica: «Es un error colocar la cama en la misma pared que la puerta. Preferiblemente, sitúala con vistas a ella». La razón de esta posición es la clave de que tengamos una habitación más en orden: «Se percibe mayor control del espacio».

Los expertos de Exojo reafirman esta tendencia: «La primera recomendación es que la cama no debería estar ubicada frente a la puerta o bajo la ventana, lo ideal es que el cabecero tenga detrás la pared que esté más alejada de la puerta. La ausencia de cabecero de cama es, según el Feng Shui, sinónimo de inestabilidad y falta de seguridad ante la vida. Por eso se recomiendan las camas con cabeceros sólidos y que estén colocadas en una pared en la que no haya ventanas o espejos. Si no se puede evitar y hay una ventana sobre la cama, ésta deberá estar oculta bajo gruesas cortinas o estores. La pared en la que se coloque el cabecero es preferible que no sea la misma en la que al otro lado se apoya el inodoro. Si quieres decorar la pared sobre el cabecero aconseja elegir objetos no muy pesados y evitar la instalación de ventiladores de techo sobre la cama. Otro punto fundamental a tener en cuenta a la hora de ubicar los muebles en el dormitorio es que se pueda acceder a la cama por ambos lados, es decir, evitando ubicarla completamente pegada a una de las paredes, y si tu espacio te lo permite colocar una mesilla de noche a cada uno de los lados de la cama».

De esta manera podremos tener una cama colocada en el lugar adecuado.