Las matriculaciones de coches electrificados en España comenzaron 2026 con una subida del 41% respecto al mismo mes del año anterior, alcanzando las 17.000 unidades entre vehículos 100% eléctricos e híbridos enchufables.

Sin embargo, según advierte la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE), estas cifras no reflejan un repunte real de la demanda sino operaciones comerciales cerradas a finales de 2025.

La junta directiva de AEDIVE, reunida el pasado 30 de enero, ha subrayado que el aumento de matriculaciones de coches eléctricos en el primer mes del año responde principalmente a ventas formalizadas durante las últimas semanas de 2025 que se han contabilizado administrativamente en enero.

Por el contrario, las nuevas operaciones se han ralentizado de forma significativa como consecuencia directa de la incertidumbre regulatoria y fiscal que atraviesa el sector.

Datos del mercado de enero

Los datos elaborados por AEDIVE y la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos (GANVAM) muestran que las matriculaciones de vehículos 100% eléctricos de todo tipo, incluyendo turismos, motos, comerciales e industriales, subieron un 18% en enero hasta situarse en 7.807 unidades. El impulso provino principalmente de la subida en turismos, cuadriciclos e industriales medios, mientras otros segmentos retrocedieron.

En el segmento de turismos, los coches eléctricos comenzaron el año con un ascenso del 29,4% respecto a enero de 2025, alcanzando las 6.677 unidades matriculadas. El Tesla Model Y se situó como el turismo eléctrico más popular entre los españoles con 447 unidades, seguido del Jeep Avenger BEV con 324 unidades y el BYD Dolphin Surf 5p con 289 matriculaciones.

Híbridos enchufables al alza

Los vehículos híbridos enchufables registraron un incremento todavía más notable, con una subida del 69% en enero hasta alcanzar las 9.193 unidades. El BYD Seal U DM-I se posicionó como el favorito de los conductores españoles con 679 unidades matriculadas, seguido del Toyota C-HR con 655 unidades y el Ford Kuga en tercera posición con 311 matriculaciones.

A la vista de estos datos globales, el 21% de las matriculaciones de turismos registradas en enero correspondieron a modelos electrificados, sumando coches eléctricos puros e híbridos enchufables. Este porcentaje muestra el avance de la electrificación en el parque móvil español, aunque el ritmo actual resulta insuficiente para cumplir los objetivos marcados por el Gobierno.

El segmento de las dos ruedas

No todos los segmentos han corrido la misma suerte dentro del mercado de coches eléctricos y vehículos de movilidad eléctrica en general. Las matriculaciones de ciclomotores eléctricos registraron un descenso del 63,3% durante enero con tan solo 79 unidades, mientras que las motocicletas cero emisiones cayeron un 42,5% hasta situarse en 269 unidades matriculadas.

Las furgonetas eléctricas también comenzaron el año en territorio negativo, aunque con una caída más moderada del 1,1% hasta las 609 unidades vendidas. Estos datos contrastan con el buen comportamiento de los turismos y evidencian que la electrificación avanza a distintas velocidades según el tipo de vehículo.

Incertidumbre fiscal sin resolver

Uno de los principales factores que están afectando al mercado de coches eléctricos es la no aprobación del descuento del 15% en el IRPF para la compra de vehículos eléctricos. Esta medida quedó en suspenso tras la derogación del Real Decreto-Ley el pasado 27 de enero en el Congreso de los Diputados, lo que ha trasladado un mensaje de inestabilidad al consumidor.

AEDIVE recuerda que una situación similar ya se produjo entre enero y abril de 2025, cuando las ayudas del programa MOVES III quedaron temporalmente bloqueadas provocando una caída notable del mercado. La asociación reclama la restauración urgente de este incentivo fiscal con carácter retroactivo para no penalizar a quienes han apostado por la movilidad eléctrica en un escenario de transición normativa.

Plan Auto+ pendiente de concreción

La asociación valora positivamente el anuncio del Plan Auto+, que forma parte del Plan España Auto 2030, realizado a finales de 2025. Sin embargo, considera imprescindible dotarlo de mayor concreción y agilidad, especialmente en lo relativo a los 400 millones de euros previstos en ayudas para 2026 que deberían impulsar la compra de coches eléctricos.

A día de hoy persisten cuestiones fundamentales sin resolver para el conjunto del sector del automóvil eléctrico, como el modelo de gestión de las ayudas (estatal o autonómico), su retroactividad, el reparto territorial de los fondos y la posible introducción de criterios vinculados a la huella de carbono. Esta falta de claridad está generando un efecto de espera que afecta a fabricantes, distribuidores, operadores de renting y usuarios finales.

Objetivos del PNIEC en riesgo

AEDIVE advierte de que la falta de concreción y continuidad en las políticas de apoyo pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos establecidos por el Gobierno en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Este documento fija en 5,5 millones los vehículos eléctricos que deberían circular en España en 2030, una cifra que parece cada vez más lejana sin medidas contundentes.

Sin un marco regulatorio estable, previsible y coordinado, el ritmo de adopción necesario para alcanzar este objetivo se verá seriamente comprometido. Tanto AEDIVE como GANVAM consideran 2026 un año decisivo que exige respuesta inmediata por parte de la Administración para evitar la ralentización del mercado de coches eléctricos.

Preocupación por las señales de la DGT

La asociación también muestra su inquietud ante determinados anuncios recientes de la Dirección General de Tráfico (DGT) que generan confusión entre los usuarios de coches eléctricos. Entre ellos destaca la posible restricción del uso del carril BUS-VAO para vehículos eléctricos con un solo ocupante y las declaraciones que apuntan a un modelo urbano donde no se contemple el vehículo particular.

A juicio del sector, estos mensajes resultan contradictorios con las políticas nacionales de impulso a la electrificación del parque móvil y dificultan que los ciudadanos tomen decisiones de compra. AEDIVE defiende que la colaboración público-privada debe apoyarse en criterios de neutralidad, competencia y participación del conjunto del sector.

Llamamiento a la estabilidad

La asociación reitera su compromiso con la descarbonización, la innovación y el desarrollo industrial de la movilidad eléctrica en España. En este contexto, hace un llamamiento a las administraciones públicas para restaurar la confianza del mercado, aportar certidumbre normativa y acelerar la puesta en marcha de las medidas anunciadas para impulsar la venta de coches eléctricos.