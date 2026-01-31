Adiós a las ayudas para comprar un coche eléctrico: te acabas de quedar sin el dinero del Gobierno

En enero de 2025, el Congreso tumbó la Ley Ómnibus que incluía la prórroga del Plan MOVES, dejando en el aire la continuidad de las ayudas. La norma finalmente se aprobó en junio con efectos retroactivos, pero el retraso provocó que muchas comunidades agotaran los fondos en cuestión de semanas. Ahora, el Congreso ha rechazado el Real Decreto-ley 16/2025 con 178 votos en contra frente a 171 a favor, dejando sin efecto la prórroga de la deducción fiscal del 15% en el IRPF (hasta 3.000 euros) para la compra de un coche eléctrico, y de hasta 600 euros para la instalación de un punto de carga en casa.

España se queda, al menos por el momento, sin ayudas a la compra de coches eléctricos. En diciembre, el Gobierno anunció el Plan Auto+ como sustituto del MOVES, pero aún no se han concretado sus detalles. Más allá de los compradores particulares, la incertidumbre también pesa sobre los concesionarios, que ya han comenzado a advertir un descenso en las ventas. .

Si vas a comprar un coche eléctrico, olvídate de las ayudas

«Las ventas de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables, comprendiendo turismos, cuadriciclos, vehículos comerciales e industriales y autobuses) cierran 2025 con 245.629 unidades vendidas, un aumento del 96,2% respecto a 2024. Diciembre ha registrado 26.041 nuevas unidades, con un crecimiento del 96,2% respecto al mismo mes del año anterior y estas ventas representan el 21,34% del mercado total. El mercado, en 2025, ha duplicado las ventas respecto al 2024 y los vehículos electrificados suponen el 17,9% del total vendido, casi 8 puntos porcentuales más que 2024.

En cuanto a las matriculaciones de vehículos alternativos (electrificados, híbridos y de gas), crecen un 18,13% en el mes, con 76.718 unidades vendidas y representando el 62,8% del mercado. En el total del año, 2025 ha acumulado 790.626 ventas, un 42,39% más que el año anterior y con el 57,62% del mercado global», detalla ANFAC.

El debate de la huella de carbono

En paralelo, el Gobierno está estudiando la posibilidad de introducir un criterio similar al francés para calcular las ayudas a los coches eléctricos: medir la huella de carbono del vehículo a lo largo de toda su vida útil, incluyendo fabricación y transporte. Ahora bien, si finalmente se aplica este criterio, penalizaría en gran medida a los coches fabricados en China, que en los últimos años han ganado terreno a pasos agigantados.

El golpe de la DGT: los carriles VAO dejan de ser una ventaja

Hasta ahora, los coches eléctricos e híbridos enchufables, clasificados con etiqueta ambiental «0 emisiones», podían circular por los carriles Bus-VAO incluso si viajaban con un solo ocupante. Sin embargo, desde el 1 de enero de 2026, estos carriles están reservados para: vehículos con al menos dos ocupantes (incluidos el conductor y un pasajero), motocicletas y ciclomotores, según señalización permitida, autobuses y transporte público y vehículos mixtos adaptables y otros autorizados por señalización.

Los coches eléctricos, híbridos enchufables y los turismos con etiquetas ambientales ECO, C y B también quedan fuera del acceso libre cuando viajen solos, salvo que los paneles luminosos de señalización variable indiquen expresamente lo contrario, algo que ocurrirá en casos puntuales o en fines de semana.

Teniendo así clara la nueva normativa, a continuación te detallamos, uno por uno, todos los carriles VAO que confirma la DGT que habrá ya activos en España a lo largo de 2026 y a los que aplicará esta nueva resolución: pertenecientes a la calzada central de la A-6 en la Comunidad de Madrid, concretamente los comprendidos entre los kilómetros 6 y 20; los carriles derechos de ambos sentidos de la carretera GR-3211 (de Granada, A-395, a La Zubia), entre los kilómetros 0,115 al 1,410 en sentido creciente y entre los kilómetros 0,105 al 1,530 en sentido decreciente; los carriles pertenecientes a la calzada del Puente de la Señorita, entre Sevilla y Camas (Sevilla); el carril de la carretera A-8057, entre los puntos kilométricos 2,800 (Mairena del Aljarafe) y 0,000 (San Juan de Aznalfarache); en la provincia de Málaga, el carril derecho del ramal de la salida sentido Campillos del enlace número 61 de la carretera A-357 y el carril derecho de la calzada sentido Parque Tecnológico de Andalucía (P.T.A.) de la carretera A-7056 en toda su longitud; el carril izquierdo de la autovía Ma-19, entre los kilómetros 2600 y 6500 en sentido decreciente de acceso a Palma, cuando finalicen las obras de infraestructura; los carriles izquierdos de la A-2, en ambos sentidos, entre los kilómetros 23,500 (Torrejón de Ardoz) al 4,300 (Madrid, Avda. América) en sentido decreciente, y entre los kilómetros 6,100 (Madrid, incorporación M-30) al 14,600 (Coslada/San Fernando de Henares) en sentido creciente; y los carriles izquierdos de la autovía V-21, en Valencia, en ambos sentidos, entre los kilómetros 10,101 (Albuixech) al 16,470 (Alboraya) en sentido creciente, y entre los kilómetros 16,710 (Alboraya) al 10,390 (Albuixech) en sentido decreciente.

«La medida responde tanto a la demanda de la ciudadanía como a las peticiones de las empresas de transporte público y Defensor del Pueblo que han trasladado a la DGT su preocupación por la progresiva pérdida de eficacia de los carriles VAO que afecta directamente a la regularidad y puntualidad del servicio, desincentivando su uso y perjudicando a miles de usuarios diarios que optan por el transporte público», apunta Pere Navarro, director de la DGT.