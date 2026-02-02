Un palillo y un mechero: el truco de los que más saben perfecto para no gastar mucho aceite de oliva

El truco de los que más saben perfecto para no gastar mucho aceite de oliva, sólo se necesita un palillo y un mechero para conseguirlo. Es momento de aprovechar algunos elementos que serán los que nos marcarán de cerca, de una manera que hasta la fecha no sabíamos. Estaremos pendientes de un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Con ciertos detalles que pueden ser los que nos afectarán en gran medida.

El aceite de oliva se ha convertido en un oro líquido. Un elemento que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración. De tal forma que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante y que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Para conseguir dosificar mejor este aceite que puede suponer un buen básico de nuestro día a día, nada mejor que preparar un palillo que nos servirá para conseguir aquello que deseamos y más. No gastar demasiado dinero puede ser algo más fácil de conseguir con la ayuda de dos elementos que tenemos en casa.

Sólo necesitas un mechero y un palillo

Un palillo puede ser de las pocas cosas que nunca faltan en una cocina. Preparado para cumplir su función que alguna que otra vez acaba siendo algo mucho más intenso de lo que nos imaginaríamos. Es hora de saber qué es lo que realmente nos estará esperando en estos días en los que cada detalle cuenta de una forma diferente.

Este mechero que quizás no tenemos tanto en casa como otro detalle importante de nuestro día a día que podría acabar generando más de una sorpresa inesperada en estos días en los que cada detalle cuenta. Este elemento que puede acabar generando más de una sorpresa inesperada.

Por lo que, no necesitamos gastar más dinero del que nos imaginaríamos, sino que simplemente debemos hacernos con las herramientas necesarias para conseguir aquello que queremos. Son tiempos de aprovechar cada detalle de una forma sorprendente en estos días que tenemos por delante.

Ese aceite de oliva que como el resto de la compra ha experimentado un registro sorprendente, nos ha dado alguna que otra sorpresa inesperada en estos días en los que realmente cada cambio puede marcar la diferencia.

Este es el truco que pocos saben para no gastar mucho aceite de oliva

El aceite de oliva se ha convertido en un básico de la cocina de nuestro país y eso quiere decir que lo debemos usar en casi la mayoría de los platos. Para hacerlo, nada mejor que conseguir un cambio de tendencia con una herramienta básica y un truco que puede sorprendernos.

Este truco consiste en calentar el tapón de plástico del aceite de oliva con el mechero para introducirle el palillo que nos hará de dosificador. De esta manera, no vamos a gastar más que lo justo, con un aceite de oliva que puede cambiar por completo la forma de visualizar este tipo de elementos.

Los expertos de Aceitesdeolivadeespaña nos dan algunos consejos claves para ahorrar este preciado ingrediente:

Truco número 1: tener clara la cantidad de aceite que vamos a necesitar. Todos hemos echado un buen chorro de aceite de oliva en algún plato, a ojo, por miedo a quedarnos cortos. No obstante, si hacemos eso, es posible que nos estemos pasando y que malgastemos una cantidad considerable. Lo cierto es que cada elaboración requiere una medida concreta y conocer este dato nos permitirá evitar un desperdicio que, al cabo del año, puede sumar varios litros. Por ejemplo, freír un huevo no suele requerir tanto aceite de oliva como cabría esperar, especialmente si empleamos una sartén de calidad. Lo cierto es que no hace falta llenarla del todo: solo necesitamos la cantidad justa para que cubra la clara. Asimismo, las ensaladas no siempre necesitarán tanto aceite de oliva como creemos, especialmente si hemos añadido ingredientes como el atún. Por otro lado, si preparamos una vinagreta, la cantidad de aceite de oliva virgen extra de España a utilizar será menor.

Truco número 2: reutilizar el aceite de oliva. ¿Reutilizar el aceite de oliva que hemos empleado para freír es un pecado? Nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que la ciencia ya ha demostrado que, a pesar de la creencia popular, el aceite de oliva de España puede ser reutilizado varias veces. Y esto, por supuesto, es algo que resultará de gran utilidad para no desperdiciar este producto, especialmente cuando hemos de preparar croquetas u otros alimentos que requieran una cantidad considerable. ¿Y cuántas veces podemos reutilizar nuestro aceite de oliva? Los criterios pueden variar al respecto, pero lo recomendado suele ser entre tres y cinco usos. Eso sí, tengamos en cuenta qué ingredientes vamos a cocinar cada vez, porque el aceite acumulará sus aromas. Por este motivo, te recomendamos que, para conservarlo, utilices diferentes recipientes para frituras de pescado o carne.

Truco número 3: usar el utensilio adecuado para servirlo. Como ya hemos dicho, echar un chorro de aceite a ojo es la mejor forma de malgastarlo, especialmente si lo hacemos directamente de la botella o la garrafa. Por eso, debemos elegir los utensilios más indicados para cada uso. Así, los tapones dosificadores serán de gran utilidad, especialmente cuando vayamos a aliñar una ensalada. Por otro lado, también utilizar un pincel de cocina para engrasar la sartén o los moldes de repostería con la cantidad justa para que no se peguen los alimentos. Otra opción, en este sentido, puede ser verter una gota y ayudarnos de papel de cocina para extenderla. Así comprobaremos cómo esa pequeña cantidad es más que suficiente.