El momento exacto del día en el que debes cerrar las persianas si lo que quieres es ahorrar en calefacción

Ahorrar en calefacción es posible, hay un momento exacto del día en el que debes estar preparado para cerrar las persianas. Ha llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial y en especial en estos días en los que cada detalle cuenta. Estamos viviendo el invierno más duro de los últimos tiempos y no es casualidad que tengamos que empezar a descubrir trucos de este tipo para intentar ahorrar un poco más.

Esta calefacción que nos cuesta más de lo que querríamos pagar, en especial, en estos últimos tiempos en los que cada detalle cuenta. Es hora de saber en todo momento qué es lo que podemos hacer para conseguir que nuestra casa se mantenga durante más y más tiempo a una temperatura adecuada. El simple hecho de cerrar las persianas ya puede marcar una diferencia muy importante que deberemos conocer un poco más la manera en la que conseguir algo que parece imposible. Un pequeño gesto puede marcar la diferencia en estos días en los que cada detalle cuenta de una manera muy especial.

Debes cerrar las persianas en este momento exacto del día

Las persianas y las ventanas acabarán siendo los elementos de nuestra casa con los que vamos a conseguir un correcto aislamiento de la vivienda. No sólo nos van a proteger del frío que estamos viviendo estos días, también de ese calor sofocante que nos está esperando.

Si quieres conseguir que tu casa se mantenga lo más calentita posible en menos tiempo, ha llegado el momento de hacerlo. Con la ayuda de una serie de detalles que pueden marcar la diferencia, vamos a poder hacer realidad ese sueño de una vivienda eficiente.

No sólo es importante disponer de las ventanas con el correcto aislamiento térmico, sino que también, deberemos tener en nuestro poder de un elemento muy español. Esas persianas que no sólo nos sirven para ganar privacidad, sino que también son imprescindibles para mantener la casa a una temperatura adecuada.

Los expertos no dudan en darnos algunos detalles que tocará empezar a tener en consideración en estos días en los que cada elemento cuenta y sobre todo esos euros que parece que se marchan a toda velocidad. Vamos a descubrir este tipo de elementos que serán claves.

Deberás ahorrar en calefacción

Este ahorro en calefacción que tenemos por delante acabará siendo el mejor aliado de un gesto que puede marcar la diferencia. Los expertos no dudan en darnos algunos datos importantes que hasta la fecha desconocíamos. Las persianas bajadas nos permiten ahorrar más de lo que nos imaginaríamos.

Los expertos de PersianasMurgia nos dan una serie de elementos que pueden ser claves para estos días que tenemos por delante.

Subir las persianas durante el día si a la habitación le llega la luz del sol. Esto permitirá que los rayos puedan entrar en la estancia y así podrá subir la temperatura interior. Esto busca, además, que no se use tanto la calefacción.

Bajar las persianas durante la noche, puesto que se produce un descenso considerable de las temperaturas. Así ayudará a preservar el calor que exista dentro de la habitación.

A mayores, súmales a estos dos consejos el uso de las cortinas y de las ventanas. Las cortinas han de estar totalmente desplegadas para que entre la mayor luz natural posible.

Si, por el contrario, la habitación de por sí es una zona fría, no las abras puesto que no merecerá la pena la cantidad de calor que pudiera llegar a entrar en comparación con el frío que se quedará procedente del exterior.

En verano también son un elemento esencial para conseguir ahorrarnos unos euros en aire acondicionado si sabemos cómo usar correctamente estas persianas que son un básico de toda casa española. Tal y como nos explican estos expertos:

Para el ahorro en la luz: la iluminación en verano suele ser más agradecida al disponer de días naturales con mayor luminosidad. Por ello, si la habitación recibe directamente los rayos del sol, las persianas deben estar bajadas, aunque no al completo. La rendija que se deje será suficiente para mantener iluminada la habitación.

En cuanto al ahorro de temperatura, esta misma rendija sirve para que pueda pasar el aire con la ventana abierta, al tiempo que se bloquea la entrada de los rayos del sol que aumenten el calor en el interior. Con esto además evitamos en cierta medida el uso del aire acondicionado.

Así, con estos dos simples gestos, permanecerá iluminada la estancia al mismo tiempo que se podrá refrigerar la habitación con la corriente que entre.

Lógicamente a esto se añaden otro tipo de factores, como contar con persianas con materiales aislantes, la orientación de la vivienda o que se baje en los momentos en los que el sol comience a aparecer.